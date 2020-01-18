Морозов победил на 50-метровке вольным стилем на этапе Серии чемпионов

Морозов победил на 50-метровке вольным стилем на этапе Серии чемпионов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Пекине.