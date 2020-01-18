Морозов победил на 50-метровке вольным стилем на этапе Серии чемпионов
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Пекине.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Пекине.
Морозов в финальном заплыве показал время 21,55 секунды. Второе место занял грек Кристиан Голомеев (отставание — 0,31 секунды), третьим стал американец Майкл Эндрю (+0,34).
Первый этап турнира состоялся