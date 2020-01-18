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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фесикова стала второй на 50-метровке на спине на этапе Серии чемпионов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская пловчиха Анастасия Фесикова заняла второе место на дистанции 50 метров на спине на втором этапе Серии чемпионов, который проходит в Пекине.

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Источник: Спорт РИА Новости

В финальном заплыве Фесикова проплыла дистанцию за 27,90 секунды. Победу одержала рекордсменка мира китаянка Лю Сян (27,58), третье место заняла голландка Кира Туссен (28,22).

На дистанции 400 метров вольным стилем россиянка Анна Егорова стала третьей, показав время 4 минуты 11,55 секунды. Первенствовала венгерка Айна Кешей (4.09,10), на второй позиции расположилась ее соотечественница Богларка Капаш (4.11,35).

Россиянин Олег Костин занял четвертое место на 50-метровке баттерфляем, проплыв дистанцию за 23,30 секунды. Победил бразилец Николас Сантос (22,95), вторым стал американец Майкл Эндрю (23,18), третьим — украинец Андрей Говоров (23,19).

Эндрю, россиянин Андрей Минаков, голландка Раноми Кромовидьойо и китаянка Ван Цзяньцзяхэ победили в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем, показав время 3 минуты 29,72 секунды. Команда, в составе которой плыл Костин, финишировала четвертой (3.34,34).

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