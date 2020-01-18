Фесикова стала второй на 50-метровке на спине на этапе Серии чемпионов

Источник: Спорт РИА Новости

В финальном заплыве Фесикова проплыла дистанцию за 27,90 секунды. Победу одержала рекордсменка мира китаянка Лю Сян (27,58), третье место заняла голландка Кира Туссен (28,22).

На дистанции 400 метров вольным стилем россиянка Анна Егорова стала третьей, показав время 4 минуты 11,55 секунды. Первенствовала венгерка Айна Кешей (4.09,10), на второй позиции расположилась ее соотечественница Богларка Капаш (4.11,35).

Россиянин Олег Костин занял четвертое место на 50-метровке баттерфляем, проплыв дистанцию за 23,30 секунды. Победил бразилец Николас Сантос (22,95), вторым стал американец Майкл Эндрю (23,18), третьим — украинец Андрей Говоров (23,19).