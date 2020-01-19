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19 января, источник: Vesti.kz

Баландин завоевал третью медаль на этапе мирового турнира от FINA

Соревнования проходят в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпион Рио-2016 казахстанский пловец Дмитрий Баландин завоевал третью медаль на втором этапе второго сезона турнира от Международной федерации водных видов спорта (FINA) — Champions Swim Series, который проходит в Пекине (Китай). Об этом сообщает Olympic.kz.

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Баландин занял третье место в заплыве на 100 метров брассом, показав результат 1:00.00. Победителем заплыва стал Зибей Ян (Китай), который преодолел дистанцию за 58:83. «Серебро» завоевал голландец Арно Камминга (58:95).

Позднее сегодня, 19 января, Баландин выступит на дистанции 200 метров брассом. Вместе с ним поплывут бронзовый призер чемпионата мира японец Иппей Ватанабе, чемпион Европы Арно Камминга (Нидерланды) и серебряный призер Рио-2016 американец Джон Прено.

Ранее на первом этапе Champions Swim Series в Шеньчжэне Баландин завоевал также две «бронзы» — в заплыве на 100 метров брассом и на 200-метровке брассом.

Напомним, в первом сезоне Champions Swim Series Баландин завоевал лицензию на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

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