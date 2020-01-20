Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series

Источник: AP 2020

Белорусский пловец преодолел расстояние за 27,22 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся бразильский спортсмен Гомес Жуниор (27,08 сек.).

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Третьим стал атлет из Нидерландов Арно Камминга (27,48 сек.).

Также на счету белоруса четвертое место на дистанции 100 м брассом. На первом этапе FINA Champions Swim Series Илья Шиманович выиграл золотую награду на 50 м брассом.

Соревнования прошли в 50-метровом бассейне и включали прямые финалы с участием четырех атлетов.