Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. НХЛ
28.01
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
9Погиб Коби Брайант
20 января, источник: БЕЛТА

Илья Шиманович на 50 м брассом завоевал серебро на этапе FINA Champions Swim Series

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом завоевал серебряную медаль на втором этапе FINA Champions Swim Series, который прошел в китайском Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2020

Белорусский пловец преодолел расстояние за 27,22 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся бразильский спортсмен Гомес Жуниор (27,08 сек.).

Читайте также
Илья Шиманович выиграл заплыв на 50 м на этапе FINA Champions Swim Series

Третьим стал атлет из Нидерландов Арно Камминга (27,48 сек.).

Также на счету белоруса четвертое место на дистанции 100 м брассом. На первом этапе FINA Champions Swim Series Илья Шиманович выиграл золотую награду на 50 м брассом.

Соревнования прошли в 50-метровом бассейне и включали прямые финалы с участием четырех атлетов.

Турнир проводился среди сильнейших пловцов мира — чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладателей рекордов мира, лидеров мирового рейтинга, получивших приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).

Читайте также
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Анна Хилькевич показала модный купальник, но фанатов удивила ее огромная но
Кобе — наша виртуальная реальность. Памяти легендарного игрока
Овечкин уникален. Он один в эпоху вымерших суперснайперов
«Коби Брайант был лицом баскетбола»: соболезнования после гибели
Усика проверят ветераном: украинец встретится с Чисорой
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
«Ювентус» потерпел второе поражение в Серии А, уступив «Наполи»
Чемпионат США по фигурному катанию: Лью не сделала четверной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь