Олимпийский чемпион по плаванию Жереми Стравьюс завершил карьеру

«Мое приключение завершается, я облегчением принял это решение. Я дошел до того этапа, когда пора остановиться», — приводит courrier-picard. fr слова спортсмена.

На счету Стравьюса три олимпийских награды — золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем на Играх-2012 в Лондоне, серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в аналогичной дисциплине, серебро Олимпиады-2012 в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Также французский пловец является многократным чемпионом Европы в 50-метровом и 25-метровом бассейне.