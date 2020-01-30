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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион по плаванию Жереми Стравьюс завершил карьеру

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по плаванию француз Жереми Стравьюс объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года.

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Источник: AP 2020

«Мое приключение завершается, я облегчением принял это решение. Я дошел до того этапа, когда пора остановиться», — приводит courrier-picard.fr слова спортсмена.

Как отмечает издание, изначально планировалось, что Стравьюс завершит карьеру по окончании текущего сезона.

На счету Стравьюса три олимпийских награды — золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем на Играх-2012 в Лондоне, серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в аналогичной дисциплине, серебро Олимпиады-2012 в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Также французский пловец является многократным чемпионом Европы в 50-метровом и 25-метровом бассейне.

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