Олимпийский чемпион по плаванию Жереми Стравьюс завершил карьеру
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по плаванию француз Жереми Стравьюс объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по плаванию француз Жереми Стравьюс объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года.
«Мое приключение завершается, я облегчением принял это решение. Я дошел до того этапа, когда пора остановиться», — приводит
Как отмечает издание, изначально планировалось, что Стравьюс завершит карьеру по окончании текущего сезона.
На счету Стравьюса три олимпийских награды — золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем на Играх-2012 в Лондоне, серебро Олимпиады-2016 в