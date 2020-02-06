Чемпион ОИ по плаванию Скуман дисквалифицирован на один год из-за допинга

Сообщается, что в пробе 39-летнего спортсмена найдены гормоны и метаболические модуляторы. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 мая 2019 года. Также отмечается, что Скуман может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Скуман является победителем Олимпийских игр 2004 года в эстафете, также на его счету серебро (100 м) и бронза (50 м) Олимпийских игр в Афинах. Также Скуман является трехкратным чемпионом мира, обладателем серебряной и бронзовой медали международного первенства.