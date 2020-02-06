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20:17 (мск), источник: ТАСС

Чемпион ОИ по плаванию Скуман дисквалифицирован на один год из-за допинга

ТАСС, 6 февраля. Южноафриканский пловец Роланд Скуман дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

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Источник: AFP 2020

Сообщается, что в пробе 39-летнего спортсмена найдены гормоны и метаболические модуляторы. Срок дисквалификации отсчитывается с 18 мая 2019 года. Также отмечается, что Скуман может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Скуман является победителем Олимпийских игр 2004 года в эстафете, также на его счету серебро (100 м) и бронза (50 м) Олимпийских игр в Афинах. Также Скуман является трехкратным чемпионом мира, обладателем серебряной и бронзовой медали международного первенства.

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