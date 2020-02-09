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11:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пловчиха Белоногофф сменит британское гражданство на российское

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф решила сменить британское гражданство на российское, сообщил РИА Новости президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

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Источник: Спорт РИА Новости

На международных соревнованиях Golden Tour в Ницце 18-летняя спортсменка соревнуется под российским флагом. Как сообщает SwimSwam, Белоногофф является дочерью россиянки, но всю жизнь прожила в Великобритании, пока в 2019 году не перебралась в Санкт-Петербург, где и тренируется.

«Идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — сообщил Сальников.

«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года», — цитирует спортсменку SwimSwam.

Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года она заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом. На чемпионате России по плаванию на короткой воде в ноябре она заняла третье место на 50 м и 100 м брассом.

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