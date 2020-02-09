Пловчиха Белоногофф сменит британское гражданство на российское

На международных соревнованиях Golden Tour в Ницце 18-летняя спортсменка соревнуется под российским флагом. Как сообщает SwimSwam, Белоногофф является дочерью россиянки, но всю жизнь прожила в Великобритании, пока в 2019 году не перебралась в Санкт-Петербург, где и тренируется.
«Идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — сообщил Сальников.
«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года», — цитирует спортсменку SwimSwam.
Белоногофф победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года она заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом. На чемпионате России по плаванию на короткой воде в ноябре она заняла третье место на 50 м и 100 м брассом.