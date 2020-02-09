Пловчиха Белоногофф сменит британское гражданство на российское

Источник: Спорт РИА Новости

На международных соревнованиях Golden Tour в Ницце 18-летняя спортсменка соревнуется под российским флагом. Как сообщает SwimSwam, Белоногофф является дочерью россиянки, но всю жизнь прожила в Великобритании, пока в 2019 году не перебралась в Санкт-Петербург, где и тренируется.

«Идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», — сообщил Сальников.

«Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года», — цитирует спортсменку SwimSwam.