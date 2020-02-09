83-летняя россиянка победила на чемпионате мира по плаванию

Соревнования проходили с 3 до 9 февраля в Словении на озере Блед. Температура воды в озере составила плюс один градус. Максимова завоевала две золотые награды — на дистанциях 25 и 50 метров. Всего в чемпионате приняли участие 1042 спортсмена из 36 стран. Среди них пловцы из России, США, Аргентины, Германии, Чехии и других стран.