«Ждем к Олимпиаде»: британская чемпионка выбрала Россию

Источник: Reuters

Несколько дней назад стало известно, что британская пловчиха Татьяна Белоногофф меняет спортивное гражданство и будет выступать за сборную России.

Собственно, на открытых стартах 18-летняя спортсменка уже представляет нашу страну, но пока не имеет официального разрешения выступать за нее на соревнованиях калибра чемпионатов Европы и мира, а также Олимпийских играх.

Вообще, родившаяся в Великобритании Белоногофф для России не чужая изначально — мать спортсменки русская.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Выступая под британским флагом, пловчиха завоевала золото на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в финском Хельсинки. Причем в том заплыве она обыграла россиянку Анастасию Макарову, оставшуюся шестой с отставанием в 0,42 от представительницы Соединенного королевства.

На тех же соревнованиях она квалифицировалась в финал также и на дистанции 100 метров брассом, но осталась только шестой, а серебро, например, ушло как раз к Макаровой.

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Что Белоногофф будет выступать за Россию, стало понятно еще в прошлом году, когда спортсменка вместе с матерью переехала в Санкт-Петербург, где продолжила тренироваться у Ирины Вятчаниной.

Сам процесс вхождения в российскую команду получился довольно безболезненным из-за наличия у девушки российского паспорта, другое дело, что оформлять новое спортивное гражданство ей все равно нужно.

От того, как быстро пройдет процесс, зависит возможность участия Белоногофф в Олимпийских играх в Токио — успеет она или нет к отборочным соревнованиям.

«Процесс смены спортивного гражданства идет. Могу сказать, что у Белоногофф неплохие результаты в брассе. Мы думали о том, что если она успеет сменить гражданство, выступит и на отборе. Так что ждем решения по ее вопросу, думаю, ей по силам выйти и на новый уровень результатов», — цитирует «Р-Спорт» главного тренера сборной России Сергея Чепика.

Интересно, что Вятчанина ранее работала с главной российской звездой в женском плавании брассисткой Юлией Ефимовой, пока та не перебралась жить и тренироваться в США.

И хотя Ефимова по-прежнему выступает под российским флагом и никуда переходить не собирается, ее участие в Играх в Токио находится под очень большим вопросом в связи с санкциями в отношении российского спорта.

Наши спортсмены наверняка будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом, получив приглашения от специальной комиссии, которая будет рассматривать каждого атлета отдельно.

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Учитывая, что у Ефимовой есть в карьере обидная история с дисквалификацией за наличие запрещенного препарата в ее допинг-пробе, крайне велика вероятность, что приглашение ей, несмотря на давность той истории, выдано не будет.

Так что те же Макарова и Белоногофф, а также еще ряд отечественных спортсменок, могут стать лицами российского женского брасса в Токио. Бывшей представительнице Великобритании придется теперь на себе почувствовать всю прелесть наложенных на страну санкций и повышенного внимания со стороны проверяющих органов.

«Что касается всяких ограничений, которые наложены международными спортивными организациями, то они будут на нее распространяться. Я имею в виду повышенное количество проб перед участием в соревнованиях и прочее, — цитирует “Бизнес ФМ” адвоката по спортивному праву Александра Чеботарева. — У нас в России в трендах была смена спортивного гражданства буквально, потом в последнее время — смена тренировочной базы спортсменов, когда он, оставаясь под юрисдикцией России, уходил, заявляя об этом официально, тренироваться в другую страну. Там то же самое. У него получалось, что он выходил на определенный период из-под пресса требований по более пристальному к нему отношению со стороны антидопинговых международных организаций».

В прошлом году Белоногофф уже выступила на взрослом чемпионате страны, показав довольно приличные результаты. На не являющейся для нее коронной дистанции в 200 метров спортсменка квалифицировалась в финал, но там осталась лишь седьмой.

Зато на 100 и 50 метрах она завоевала по бронзовой медали. Стометровку выиграла тогда другая петербурженка Мария Темникова, а на полтиннике золото взяла представляющая Волгоградскую область Наталья Иванеева. На обеих дистанциях второй была москвичка Ника Годун.

Макарова тоже была во всех финалах, но если на 200-метровке финишировала четвертой, в шаге от медали, то на двух коротких дистанциях оставалась седьмой.

«Татьяну не остановили возможные санкции в отношении России. Она понимает, что даже если эти санкции и будут, то они временны, они пройдут. А мастерство, опыт, знания, которые она, безусловно, приобретет в нашей стране, никуда не уйдут и откроет перед ней огромные перспективы», — прокомментировал решение Белоногофф выступать за Россию член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Что ж, карьера Белоногофф пока развивается как угодно, но только не обычно. Будет особенно интересно следить за тем, чего добьется перспективная спортсменка.

Александр Седов