Британская пловчиха Белоногофф рассказала, почему решила выступать за Россию

«Я перешла, потому что считаю, что в России у меня есть хорошие шансы отобраться на чемпионат мира и Европы, а также из-за системы отбора и поддержки команды. Может, потому что нас так воспитали, с самого детства я всегда считала себя русской. На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже. Я считаю, что здесь способ отбора объективнее. Свой переход считаю правильным поступком. Я довольна принятым решением и вообще не переживаю. Хочу сказать спасибо Всероссийской федерации плавания за поддержку, консультацию и помощь по организации перехода. Мне это очень помогло», — приводит слова Белоногофф пресс-служба ВФП.