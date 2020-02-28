Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Источник: AP 2020

Ранее издание Sunday Times сообщало, что в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании у Сунь Яна дома в Китае возник конфликт с допинг-офицерами. Утверждалось, что охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам Сунь Ян отказался сдать анализ мочи. Адвокат спортсмена заявил, что эта информация «неправдива». Международная федерация плавания (FINA) признала спортсмена невиновным, о чем сообщила Ассоциация плавания Китая (CSA). WADA обжаловало решение FINA в CAS.

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CAS 15 ноября 2019 года в Швейцарии провел открытые слушания по апелляции WADA против Сунь Яна и FINA. WADA просило дисквалифицировать китайского пловца на срок от двух до восьми лет за нарушение антидопинговых правил.

Арбитры, рассматривавшие дело 28-летнего пловца, установили, что персонал, отвечавший за взятие допинг-пробы, выполнил все необходимые требования. Сам Сунь Ян не смог доказать, что у него были веские основания уничтожить пробирку и отказаться от прохождения допинг-контроля.

В 2014 Сунь Ян уже был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на три месяца. Восьмилетняя дисквалификация пловца будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года. Результаты спортсмена, достигнутые до решения CAS, не будут аннулированы.

Сунь Ян на Олимпиаде в Лондоне завоевал две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На Играх в Рио-де-Жанейро на его счету золото и серебро. На чемпионатах мира Сунь Ян завоевал 11 золотых наград.