Шесть белорусских пловцов выступят на турнире в Швеции
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть белорусских спортсменов выступят на международном турнире по плаванию Swedish Grand Prix, который пройдет
3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть белорусских спортсменов выступят на международном турнире по плаванию Swedish Grand Prix, который пройдет
Медали престижного форума попытаются завоевать Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Евгений Цуркин, Алена Семижон и Иван Адамчук.
Спортсмены также смогут побороться за квоты на Олимпийские игры в Токио.