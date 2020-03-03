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14:34 (мск), источник: БЕЛТА

Шесть белорусских пловцов выступят на турнире в Швеции

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть белорусских спортсменов выступят на международном турнире по плаванию Swedish Grand Prix, который пройдет 6—8 марта в Мальме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

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Источник: AP 2020

Медали престижного форума попытаются завоевать Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Евгений Цуркин, Алена Семижон и Иван Адамчук.

Спортсмены также смогут побороться за квоты на Олимпийские игры в Токио.

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