Источник: AP 2020

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по плаванию планируется провести в срок, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной по плаванию Андрей Липницкий.

«Планируется, что 21—25 апреля состязания пройдут в Бресте. Все спортсмены национальной команды будут в них участвовать. Чемпионат Беларуси должен пройти при закрытых трибунах для профилактики заболеваний. Мы отказали в участии иностранным атлетам. Традиционно были желающие из других стран», — сказал Андрей Липницкий.

Он добавил, что на входе в спорткомплекс всем участникам чемпионата врачи измерят температуру, чтобы отфильтровать атлетов, которые чувствуют недомогание. По словам наставника сборной, все необходимые меры по профилактике заболеваний будут приняты.

Чемпионат Беларуси станет отборочными соревнованиями на Олимпийские игры в Токио. Андрей Липницкий отметил, что наибольшие ожидания на медали на главном старте четырехлетия у тренерского штаба связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетой.