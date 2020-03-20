Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
15:51 (мск), источник: БЕЛТА

Тренер национальной команды: Белорусские пловцы принимают все доступные меры по защите от коронавируса

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы принимают все доступные меры по защите от коронавируса при подготовке к отбору на Олимпиаду-2020. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Беларуси по плаванию Андрей Липницкий.

Наверх

«Национальная команда сейчас находится в Минске и ведет децентрализованную подготовку. Большинство спортсменов находятся на базе бассейна БГУФК. За состоянием атлетов наблюдают врачи: измеряют несколько раз в день температуру, следят за самочувствием в целом. Спортсмены регулярно сдают анализы. Мы проводим профилактические мероприятия: беседуем, информируем о мерах предосторожности, везде развесили антисептические средства», — сказал Андрей Липницкий.

Следующим стартом для белорусских пловцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет 21—25 апреля в Бресте. Соревнования станут отборочными на Олимпийские игры в Токио. Наибольшие ожидания на медали в главном старте четырехлетия у тренерского штаба связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетами.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Международный олимпийский комитет пока не рассматривает вариант переноса или отмены соревнований.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Лана Дель Рей рассталась с привлекательным полицейским
УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
Легенда аргентинского футбола умер на 94-м году жизни
Спорт на карантине: что происходило в России и мире 20 марта
В Госдуме раскритиковали хоккеиста «Колорадо» за слова о России
«СЭ» узнал о будущем Олега Знарка в московском «Спартаке»
Емельяненко предложили $1 млн за победу над Харитоновым
Немецкий вирусолог: Можете забыть о футболе до следующего года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь