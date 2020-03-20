Тренер национальной команды: Белорусские пловцы принимают все доступные меры по защите от коронавируса

«Национальная команда сейчас находится в Минске и ведет децентрализованную подготовку. Большинство спортсменов находятся на базе бассейна БГУФК. За состоянием атлетов наблюдают врачи: измеряют несколько раз в день температуру, следят за самочувствием в целом. Спортсмены регулярно сдают анализы. Мы проводим профилактические мероприятия: беседуем, информируем о мерах предосторожности, везде развесили антисептические средства», — сказал Андрей Липницкий.

Следующим стартом для белорусских пловцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет 21—25 апреля в Бресте. Соревнования станут отборочными на Олимпийские игры в Токио. Наибольшие ожидания на медали в главном старте четырехлетия у тренерского штаба связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетами.