Олимпийский чемпион пловец ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020

Ле Кло находился в Турции на тренировочном сборе, но после того, как там были обнаружены случаи заражения коронавирусом, он вернулся домой в ЮАР.
«Реального плана на будущее нет, — сказал ле Кло. — У меня нет тренера, нет партнеров для тренировок, я могу застрять здесь до Олимпиады. Если будут закрыты спортивные залы и здесь, то у меня нет плана B — это пугает. Я общался с некоторыми парнями, застрявшими в их домах, они не могут тренироваться».
Ле Кло выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в заплыве на 200 метров баттерфляем. Также 27-летний пловец является трехкратным серебряным призером Игр и четырехкратным чемпионом мира.
Олимпиада в Токио запланирована с 24 июля по 9 августа.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.