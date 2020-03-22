Олимпийский чемпион пловец ле Кло заявил, что не понимает, как готовиться к Играм-2020

Источник: РИА "Новости"

Ле Кло находился в Турции на тренировочном сборе, но после того, как там были обнаружены случаи заражения коронавирусом, он вернулся домой в ЮАР.

«Реального плана на будущее нет, — сказал ле Кло. — У меня нет тренера, нет партнеров для тренировок, я могу застрять здесь до Олимпиады. Если будут закрыты спортивные залы и здесь, то у меня нет плана B — это пугает. Я общался с некоторыми парнями, застрявшими в их домах, они не могут тренироваться».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ле Кло выиграл золотую медаль Олимпийских игр 2012 года в заплыве на 200 метров баттерфляем. Также 27-летний пловец является трехкратным серебряным призером Игр и четырехкратным чемпионом мира.

Олимпиада в Токио запланирована с 24 июля по 9 августа.