Олимпийский чемпион из ЮАР заболел коронавирусом
Олимпийский чемпион Лондона и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург рассказал, что переболел коронавирусом.
Олимпийский чемпион Лондона и двукратный чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург рассказал, что переболел коронавирусом.
— Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19, — написал спортсмен в Twitter. — Безусловно, это самый страшный вирус, который я
Хотя самые тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня истощенным на несколько часов.
Потери в физических кондициях огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований — хуже всего.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.