Самая горячая спортсменка России не даст заскучать во время карантина
Юлия Ефимова — одна из самых титулованных российских спортсменок, уже более десяти лет защищающая честь страны на самых крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Юлия Ефимова — одна из самых титулованных российских спортсменок, уже более десяти лет защищающая честь страны на самых крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Она — трехкратный призер Олимпиад (бронза в Лондоне и два серебра в Рио), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и рекордсмен по общему количеству завоеванных медалей среди всех представителей плавания в истории СССР и России — на ее счету 17 наград различной пробы. Только вдумайтесь в эту цифру!
В последние несколько лет российская спортсменка активно развлекает себя и своих подписчиков в Instagram, выкладывая пикантные фотографии, которые безусловно приходятся по вкусу поклонникам и почитателям таланта очаровательной представительницы прекрасного пола.
Вот и на днях, несмотря на отсутствие соревновательной практики, Юлия дала повод лишний раз напомнить о себе: девушка опубликовала пост в поддержку акции «Оставайся дома», которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса.
На ролике спортсменка десять раз отжалась от пола за десять секунд на балконе своей квартиры, показав таким образом что поддерживать свою форму можно и в домашних условиях. Это видео не оставило равнодушным людей: большинство из них поддержало данную акцию, однако нашлись в соцсетях и те, кому перфоманс россиянки пришелся не по душе, отметив в частности, что Ефимова должна находиться в России, а не в США. Но, в защиту российской спортсменки, здесь хочется ответить хейтерам пословицей: «собака лает — караван идет».
В данный момент уроженка Грозного проживает в США, где тренируется под руководством своего отца. Главное для нее сейчас — подготовка к Олимпийским играм, которые должны были пройти летом 2020 года в Токио, однако
«Да в принципе мой образ жизни не очень изменился. Понимаю, что по Instagram кажется, что я все время
«Что касается Олимпиады, если бы ее перенесли на месяц и без тренировок, я бы все равно это сделала. Сказали бы, через полгода — я бы это тоже сделала. Через два — сомнительно. Через год — буду стараться, готовиться. Если честно, после Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно», — добавила россиянка.
Кстати, Юлия призналась, что
Нет никаких сомнений, что, несмотря на отсутствие стартов и спортивных вызовов, Юля продолжит подготовку на полных оборотах, потому что она