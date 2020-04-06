Самая горячая спортсменка России не даст заскучать во время карантина

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Она — трехкратный призер Олимпиад (бронза в Лондоне и два серебра в Рио), шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и рекордсмен по общему количеству завоеванных медалей среди всех представителей плавания в истории СССР и России — на ее счету 17 наград различной пробы. Только вдумайтесь в эту цифру!

Красавица-спортсменка славится не только своими успехами, медалями, многочисленными рекордами и розовой шапочкой, но и прекрасными внешними данными, благодаря которым Юлия уверенно держится на плаву во всевозможных чартах самых сексуальных девушек из мира спорта.

В последние несколько лет российская спортсменка активно развлекает себя и своих подписчиков в Instagram, выкладывая пикантные фотографии, которые безусловно приходятся по вкусу поклонникам и почитателям таланта очаровательной представительницы прекрасного пола.

Вот и на днях, несмотря на отсутствие соревновательной практики, Юлия дала повод лишний раз напомнить о себе: девушка опубликовала пост в поддержку акции «Оставайся дома», которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса.

На ролике спортсменка десять раз отжалась от пола за десять секунд на балконе своей квартиры, показав таким образом что поддерживать свою форму можно и в домашних условиях. Это видео не оставило равнодушным людей: большинство из них поддержало данную акцию, однако нашлись в соцсетях и те, кому перфоманс россиянки пришелся не по душе, отметив в частности, что Ефимова должна находиться в России, а не в США. Но, в защиту российской спортсменки, здесь хочется ответить хейтерам пословицей: «собака лает — караван идет».

В данный момент уроженка Грозного проживает в США, где тренируется под руководством своего отца. Главное для нее сейчас — подготовка к Олимпийским играм, которые должны были пройти летом 2020 года в Токио, однако из-за пандемии были перенесены на более поздний срок. Спортсменка рассказала, как проходит ее быт в условиях карантина.

«Да в принципе мой образ жизни не очень изменился. Понимаю, что по Instagram кажется, что я все время куда-то хожу, тусую на пляже и живу беззаботной жизнью, но на самом деле после тренировки всегда домой. После второй тренировки опять домой. Вместо того чтобы погулять, лучше дома посидеть, посмотреть телевизор», — заявила спортсменка в интервью РИА Новости.

«Что касается Олимпиады, если бы ее перенесли на месяц и без тренировок, я бы все равно это сделала. Сказали бы, через полгода — я бы это тоже сделала. Через два — сомнительно. Через год — буду стараться, готовиться. Если честно, после Олимпиады в Рио мне уже ничего не страшно», — добавила россиянка.

Кстати, Юлия призналась, что из-за ситуации с карантином уже неделю не плавала, однако и тут россиянка нашла способ изящно выйти из ситуации, разместив в Instagram видео с тренировкой… в ванной!

Нет никаких сомнений, что, несмотря на отсутствие стартов и спортивных вызовов, Юля продолжит подготовку на полных оборотах, потому что она мега-профессионал, что уже не раз подтверждала на деле — чего стоит только эпопея с допуском к ОИ-2016. Верим, что российская спортсменка добавит, наконец, недостающий элемент в свой трофейный пазл, и на Играх в Токио, когда бы они не состоялись, пополнит свою обширную коллекцию медалей самой главной наградой (которую она уже давно заслужила) — олимпийским золотом!