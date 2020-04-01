Призер Олимпиады пловчиха Капаш заразилась коронавирусом

Источник: Спорт РИА Новости

«Я хотела бы поделиться с вами новостью. Мой тест на коронавирус оказался положительным», — сообщила 26-летняя спортсменка на своей странице в Facebook.

Как отмечает origo.hu, также коронавирусом заразился другой венгерский пловец — призер чемпионата мира-2017 Доминик Козма.

Как сообщается на сайте Федерации плавания Венгрии, среди спортсменов и членов тренерского штаба выявлено 9 случаев заражения коронавирусом.

«Согласно информации, полученной от зараженных, ни одному из них в настоящее время не требуется специальная медицинская помощь, но с ними уже связались государственные органы эпидемиологического контроля», — говорится в сообщении.