Ефимова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом
Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова назвала Александра Овечкина лучшим российским атлетом в этом году.
Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова назвала Александра Овечкина лучшим российским атлетом в этом году.
«Кого из российских спортсменов считаю лучшим на данным момент? Корону (смеётся). На самом деле, Овечкина. До того, как сезон приостановили, я видела новости, что он всё время забивает. Наверное, он в этом году», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Напомним,
34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1152 матча, в которых набрал 1278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».