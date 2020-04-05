Ефимова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом

«Кого из российских спортсменов считаю лучшим на данным момент? Корону (смеётся). На самом деле, Овечкина. До того, как сезон приостановили, я видела новости, что он всё время забивает. Наверное, он в этом году», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».