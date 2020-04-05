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5 апреля, источник: Чемпионат.com

Ефимова назвала Овечкина лучшим российским спортсменом

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова назвала Александра Овечкина лучшим российским атлетом в этом году.

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Источник: РИА "Новости"

«Кого из российских спортсменов считаю лучшим на данным момент? Корону (смеётся). На самом деле, Овечкина. До того, как сезон приостановили, я видела новости, что он всё время забивает. Наверное, он в этом году», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

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Юлия Ефимова — чемпионка и красавица

34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1152 матча, в которых набрал 1278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».

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