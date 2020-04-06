Олимпийский чемпион из ЮАР вылечился от коронавируса

Источник: Спорт-Экспресс

О болезни спортсмена стало известно в марте. Ему потребовалось около 3 недель, чтобы полностью восстановиться.

По последним данным Worldometers на день 6 апреля всего выявлено 1 276 117 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 69 509 человека, выздоровело — 265 943.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (336 851), Испании (131 646) и Италии (128 948). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (15 887), Испании (12 641) и США (9 620).