Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
Чемпионка России по плаванию 2006 года, участница Олимпийских игр Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни.
Чемпионка России по плаванию 2006 года, участница Олимпийских игр Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни.
Верещагина ушла из жизни после продолжительной болезни. В июне Верещагиной исполнилось бы 33 года.
Победу в чемпионате страны она одержала в 2006 году на дистанции 200 м брассом. Спортсменка входила в состав сборной России на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.