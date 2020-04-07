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13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Чемпионка России по плаванию 2006 года, участница Олимпийских игр Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни.

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Источник: Спорт-Экспресс

Верещагина ушла из жизни после продолжительной болезни. В июне Верещагиной исполнилось бы 33 года.

Победу в чемпионате страны она одержала в 2006 году на дистанции 200 м брассом. Спортсменка входила в состав сборной России на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов.

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