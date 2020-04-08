Юлия Ефимова: За рубежом больше возможностей, особенно для спортсменов

«Они большие молодцы. За рубежом больше возможностей, особенно для спортсменов, там они могут совмещать учёбу и тренировки. Здесь можно получить одно из лучших образований в мире, тренироваться с лучшими тренерами в Америке. В своё время у меня так не получилось. Я приехала сюда, но мне поставили условия. За рубежом ты не можешь иметь спонсорские контракты: по их условиям я должна была вернуть деньги, расторгнуть все контракты. Конечно, я хотела поступить, но мои родители не настолько много зарабатывали, чтобы я могла от этого отказаться», — сказала Ефимова во время прямого эфира в «Инстаграме».