«Плюсы России? У нас бесплатная медицина. В Штатах нужна дорогущая страховка». Рассуждения одного из умнейших атлетов страны
Интервью Андрея Минакова, первого русского спортсмена, поступившего в Стэнфорд.
Интервью Андрея Минакова, первого русского спортсмена, поступившего в Стэнфорд.
К 18 годам Андрей Минаков добился многого. Привез шесть золотых медалей с юношеской Олимпиады-2018 в
— Стэнфорд. Как так получилось? — вопрос Минакову.
— В приоритете было учиться в Америке, мы давно это планировали. Но учеба там стоит очень дорого. Вот в Стэнфорде — порядка 23 миллиона рублей за четыре года. А мне, благодаря успехам в плавании, это все покрывается.
— Почему в квоту попали именно вы? Раньше российские спортсмены такой чести не удостаивались.
— Насколько понимаю, я вообще первый русский в плавательной команде. Получилось все так: с 2011−12 годов я ездил в языковые лагеря. В 2015-м впервые приехал в команду, чтобы хоть
— На кого будете учиться?
— Либо биоинженерия, либо
— Насколько реально совмещать обучение на таком уровне и спорт высших достижений?
— Все зависит от человека. В сборной США практически все закончили вузы. Вот Кэти Ледеки (пятикратная олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира. — Прим. «СЭ») Стэнфорд не помешал. И Дрэссел (двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, главный соперник Минакова на 100 м баттерфляем. «СЭ») закончил университет. Если цель есть — все достигаемо.
— Кто, на ваш взгляд, самый крутой выпускник Стэнфорда?
— Из спортсменов — Ледеки. Она,
— С кем в сборной можете поговорить о физике и химии?
— Первым на ум приходит Гриша Тарасевич.
— Он тоже учится в Америке.
— Да. Очень хороший парень. Про универ в свое время много рассказывал Вова Морозов. Да много у нас разносторонних ребят.
— Вы ведь
— Сейчас эта площадка уже закрыта — выгоды там не получишь. А четыре года назад мы развлекались с репетитором по английскому. Он занимался именно этой темой, а преподавание у него было как хобби. Так вот он сказал, что если я буду правильно выполнять все задания, то он покажет мне
Но это сложная тема. Тут сходу ничего не получится. Нужно постоянно этим заниматься, часами мониторить все, контролировать. У него целая команда. Это должно быть полноценным делом, профессией.
— Вы тогда сколько срубили?
— Пусть останется тайной. Но я тогда больше наблюдал, а работал в основном он.
— Считается, что в России нереально поднимать на
— Поэтому я говорю, что заниматься этим нужно профессионально. А для этого нужно образование. Если у тебя есть
— Рассматриваете вариант остаться после учебы в Америке?
— Да. На самом деле, жизнь в России мне нравится намного больше. Но все будет зависеть от того, на каком месте у меня после четырех лет обучения будет плавание и где мне могут предложить высокооплачиваемую работу. Даже Азию, например, Сингапур, рассматриваю. Но вообще мне очень нравится жить в России. Здесь много плюсов и положительных сторон.
— Например?
— Если сравнивать со Штатами — у нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3000−5000 долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но все равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь.
Андрей Минаков, родился 17 марта 2002 года
Серебряный призер чемпионата мира (2019) в эстафете 4×100 м вольным стилем и в индивидуальном заплыве на 100 м баттерфляем
Бронзовый призер чемпионата мира (2019) в комбинированной эстафете 4×100 м
Победитель Юношеской Олимпиады (2018)
Победитель Европейского юношеского фестиваля (2017).
Владимир Иванов