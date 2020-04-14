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18:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Плюсы России? У нас бесплатная медицина. В Штатах нужна дорогущая страховка». Рассуждения одного из умнейших атлетов страны

Интервью Андрея Минакова, первого русского спортсмена, поступившего в Стэнфорд.

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Источник: РИА "Новости"

К 18 годам Андрей Минаков добился многого. Привез шесть золотых медалей с юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айросе. Спустя всего год стал трехкратным призером взрослого чемпионата мира. Читает Гоголя на английском. Вкладывался в биткоины, когда про них еще никто не знал. А совсем недавно его приняли в Стэнфорд — первым из российских спортсменов. В прямом эфире Instagram с Владимиром Ивановым Андрей рассказал обо всем этом.

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— Стэнфорд. Как так получилось? — вопрос Минакову.

— В приоритете было учиться в Америке, мы давно это планировали. Но учеба там стоит очень дорого. Вот в Стэнфорде — порядка 23 миллиона рублей за четыре года. А мне, благодаря успехам в плавании, это все покрывается.

— Почему в квоту попали именно вы? Раньше российские спортсмены такой чести не удостаивались.

— Насколько понимаю, я вообще первый русский в плавательной команде. Получилось все так: с 2011−12 годов я ездил в языковые лагеря. В 2015-м впервые приехал в команду, чтобы хоть как-то там засветиться. Через два года попал в юниорскую сборную и мне потихоньку начали писать колледжи. А после юношеской Олимпиады-2018 стали просто разрывать. Я шел к своей цели. В августе 2016-го выступал за американскую команду как раз в Стэнфорде и сразу сказал: «Хочу вернуться и здесь учиться». Готовился, учился — и вот поступил.

— На кого будете учиться?

— Либо биоинженерия, либо IT-сфера. В первый год там общее образование, нужно взять все классы. А потом уже определяться.

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Биткоины

— Насколько реально совмещать обучение на таком уровне и спорт высших достижений?

— Все зависит от человека. В сборной США практически все закончили вузы. Вот Кэти Ледеки (пятикратная олимпийская чемпионка, 15-кратная чемпионка мира. — Прим. «СЭ») Стэнфорд не помешал. И Дрэссел (двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, главный соперник Минакова на 100 м баттерфляем. «СЭ») закончил университет. Если цель есть — все достигаемо.

— Кто, на ваш взгляд, самый крутой выпускник Стэнфорда?

— Из спортсменов — Ледеки. Она, во-первых, много добилась в плавании, а, во-вторых, действительно очень умная. Все регалии сейчас не вспомню, но их у нее в учебе много. И это мотивирует. Если говорить не о спортсменах, то, пожалуй, Илон Маск.

— С кем в сборной можете поговорить о физике и химии?

— Первым на ум приходит Гриша Тарасевич.

— Он тоже учится в Америке.

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— Да. Очень хороший парень. Про универ в свое время много рассказывал Вова Морозов. Да много у нас разносторонних ребят.

— Вы ведь давным-давно вкладывались в биткоины?

— Сейчас эта площадка уже закрыта — выгоды там не получишь. А четыре года назад мы развлекались с репетитором по английскому. Он занимался именно этой темой, а преподавание у него было как хобби. Так вот он сказал, что если я буду правильно выполнять все задания, то он покажет мне кое-что и про криптовалюты. Пару раз в итоге показал. Потом я и сам пытался.

Но это сложная тема. Тут сходу ничего не получится. Нужно постоянно этим заниматься, часами мониторить все, контролировать. У него целая команда. Это должно быть полноценным делом, профессией.

— Вы тогда сколько срубили?

— Пусть останется тайной. Но я тогда больше наблюдал, а работал в основном он.

— Считается, что в России нереально поднимать на чем-то деньги. Слишком нестабильная экономическая ситуация.

— Поэтому я говорю, что заниматься этим нужно профессионально. А для этого нужно образование. Если у тебя есть какая-то сумма, но ты не знаешь, куда ее вложить, лучше обратиться к инвесторам, брокерам. И пусть у них голова за все это болит.

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После учебы могу остаться в Штатах, рассматриваю Сингапур, но больше всего нравится Россия

— Рассматриваете вариант остаться после учебы в Америке?

— Да. На самом деле, жизнь в России мне нравится намного больше. Но все будет зависеть от того, на каком месте у меня после четырех лет обучения будет плавание и где мне могут предложить высокооплачиваемую работу. Даже Азию, например, Сингапур, рассматриваю. Но вообще мне очень нравится жить в России. Здесь много плюсов и положительных сторон.

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— Например?

— Если сравнивать со Штатами — у нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3000−5000 долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но все равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь.

Андрей Минаков, родился 17 марта 2002 года
Серебряный призер чемпионата мира (2019) в эстафете 4×100 м вольным стилем и в индивидуальном заплыве на 100 м баттерфляем
Бронзовый призер чемпионата мира (2019) в комбинированной эстафете 4×100 м
Победитель Юношеской Олимпиады (2018)
Победитель Европейского юношеского фестиваля (2017).

Владимир Иванов

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