«Бывали загоны». Баландин — о футболе, звездной болезни и переносе Олимпиады
В
В
В целом сезон остался в подвешенном состоянии, незавершенным. И у практически всех спортсменов были на него большие планы.
В сезоне же были хорошие выступления, были и не так уж. Но при этом шла планомерная подготовка непосредственно к Олимпийским играм.
Считаю, что перенос Олимпиады для многих является минусом. Ведь все жили в таком олимпийском ритме. Все строили подготовку на четыре года с подводкой к Играм. Безусловно, все это отрицательно. Но человеческая жизнь дороже всего. И решение о переносе является верным. Мы же теперь будем стараться, будем адаптироваться. Знаю, что на многих негативно это все повлияло. Например, призер прошлой Олимпиады Питер Тиммерс после объявления о переносе заявил, что завершает карьеру. Сказал, что в его планы это не входило. Планировал выступить в 2020-м и закончить. Якобы еще один год организм не выдержит в полной мере.
Буквально ровно год назад мы с командой отправились на УТС в
Для нас проект являлся
Также другой подход к тренировкам. Мы работали на силу, на скорость, взрывные такие занятия, что также было несколько ново для нас. Очень много тонких моментов.
Что касается графика, то он был схож с нашим, который используем здесь: две тренировки в день плюс тренировка на суше. Воскресенье выходной.
В прошлом сезоне мне удалось показать свой лучший результат на сто метров брассом. Случилось это на чемпионате мира. Очень доволен, конечно. А вот на двухсотметровке не получилось
На самом деле очень интересно. Мы участвовали в нескольких стартах. И самый крупный из них — US Open, который собирает многих именитых пловцов. На него приезжает основной состав сборной США, претенденты на попадание в него, а также те, кто тренируется в США или еще где. Очень конкурентный турнир.
Вот, он прошел в Атланте. И было здорово. Мне удалось там показать хорошее время. Стать первым, а на 200 метров снова не получилось — проиграл касание. Серьезная была конкуренция. И атмосфера прекрасная была, удалось ощутить этот дух. Очень понравилось. Также были и небольшие соревнования, которые мы использовали для выявления недочетов, для последующего внесения корректировок. Но что удивительно, даже в маленьком старте у них принимают участие более 1800 спортсменов. Плавание в США, конечно, очень развито. Сумасшедшая ведется подготовка.
Совокупность многих факторов. Бывало такое, что все шло хорошо, вся подготовка идеальна, а в итоге не хватает одного касания. Спорт так или иначе зависит от удачи, везения. Мне пока на ЧМ не фартит. Бывало, что перед мировым первенством получал травму, нарушая подготовку. Но я не сильно переживаю по этому поводу. Все придет, главное — работать.
Я очень хотел медаль, завоеванную с командой. В личных стартах уже многое сам себе доказал. Прежде всего, что могу бороться и побеждать. И для нас было огромной целью взять награду в команде. Мы целый год перед Азиадой готовились. Договорились изначально с тренерами, что будем плыть эстафету. Команда была укомплектована. И готовились целенаправленно к эстафете. Переживали, поддерживали друг друга.
За некоторое время до Азиады я получил травму ноги.
Повезло, что получилось стартовать. Несмотря на трудности, взяли медаль. Самая тяжелая медаль. Эмоции были невероятные. Парни радовались, носились с огромными глазами, смотрели друг на друга. Трудно было держать эмоции в себе.
Есть такой момент, когда остается немного до финиша и мышцы не работают, ты словно деревянный — все стягивает, руки не двигаются, и в личном зачете мозг может включить самосохранение — говорит тебе, что все, больше не вариант. А вот в команде этот момент сглаживается, исчезает. Там еще три человека стоят у бортика, и никак нельзя сбавить, перебарываешь себя, ведь плывешь не только за себя, а за ребят, которые также будут умирать на этой дорожке. Выкладываешься за страну, за друзей, за команду.
Микроклимат у нас в команде просто отличный. Особо никогда не было внутрикомандных разборок. Никогда никто не упрекает друг друга.
Безусловно, это крутой эффект. Многие родители пишут мне, даже из других городов, узнают, где лучше тренироваться, у кого. Обращаются за советом. Говорят, хотим заниматься, что вдохновил я. Я по мере возможности помогаю, но, к сожалению, не знаком с картиной плавания во всех городах, чтобы советовать хороших специалистов. Но в целом то, что идет приток детей, — это круто. Надо больше, увеличивать весь этот процесс. Нужны детские тренера. Пожалуй, это самая тяжелая работа. Надо ведь привить интерес к виду спорта, привить его так, чтобы он не угас со временем. Таких людей категорически сейчас у нас не хватает.
— Как сам пришел в этот вид спорта?
— Меня отдали в плавание родители. Мне тогда было лет пять, а может, даже меньше. Привели в секцию меня и брата, чтобы мы учились плавать. Отдали в бассейн. Начал заниматься, и мне нравилось. Меня заметил тренер, который в итоге тренировал уже полноценно, целенаправленно.
Желание стать чемпионом должно быть и у ребенка, а не только у родителей. Очень много случаев, когда неправильный подход к поражениям оказывает много давления. Очень большой набор нюансов.
Я мечтал же стать врачом. И до восьмого класса думал о поступлении. Параллельно росли результаты в плавании. Также узнал о том, сколько времени уходит на учебу в медицинском (смеется). И вот как раз в
Честно говоря, я даже не знаю. Может, я и вовсе был подвержен звездной болезни, так как в первый год после Олимпиады совершил некоторые ошибки. Думаю, что даже невозможно не заболеть. В
Я очень люблю футбол. Прямо фанат футбола. Но не слишком, наверное, создан для него, так как большой, неповоротливый. Но кто знает, если бы занимался, может. и получилось бы
Это очень сложный вопрос, на самом деле. После Олимпиады я думал, что это все, конец. Как будто досмотреть фильм, сериал или пройти игру, начав потом все заново. Но я нашел себе цель — завоевать медаль с командой. Это получилось. И затем уже начал настраиваться на вторую Олимпиаду. Готовлюсь конкретно к этому. Вся концентрация на ней.
Наверное, это было моей ошибкой — дать себе мало времени на отдых. На кураже я недели через две вернулся в бассейн, начал плавать. За полгода до чемпионата мира меня в итоге сломало. Видимо, не отдохнул и выдохся. Я понял, что устал, не хочу заниматься. Даже не мог себя заставить ходить в бассейн. Но это мой опыт, учатся ведь люди на ошибках. Главное — не перерабатывать, иначе можно загнать себя.
Стыдно сказать, но я мало общаюсь со своим первым тренером. Бывает, что заглядываю к Марине Юрьевне. Особенно после крупных соревнований. Приезжаю к ней поговорить, проведать. Приятно ведь, что спортсмены не забывают. Жаль, но очень редко бываю у нее. А самое большое влияние на меня оказал, конечно, мой личный тренер Алексей Николаевич Казаков, который уже последние лет
Также не могу не отметить специалистов, которые тренировали нас в самый сложный период — шестой, седьмой класс. Период, когда все сами у себя на уме. Это замечательные тренеры Валерий Трофимович и Иван Васильевич. Суровые мужики, которые знали, как нас, пацанов, воспитывать.
Я в основном общаюсь с ребятами, кто говорит со мной на одном языке. Это пловцы из России, Украины. Тот же Антон Чупков, Михаил Романчук. Ведь, допустим, чтобы я мог пошутить на другом языке, надо знать тонкости, нюансы, историю. В США же у нас многонациональная команда, большая. И круто, что мы можем пообщаться между собой. Контакт поддерживаем, даем советы.
Мы неплохо общаемся с Василием Левитом, с Алексеем Луценко. Хотя я так или иначе со всеми спортсменами знаком. Но мы редко видимся, так как все в разъездах. И пересекаемся только на
Честно, долго не мог заснуть. Было страшное опустошение. Я в автобусе, если честно, уже ни с кем не хотел разговаривать, так как было почти два часа ночи. Наплыв сообщений был с поздравлениями, ответил самым близким людям, а потом я сказал всем: «Ребят, простите, я спать». Эмоций не осталось. Ложусь, а уснуть не могу. Внутри все прокручивается, словно на репите. До пяти утра не мог уснуть. Потом уснул, и в восемь проснулся, так как надо было ехать на интервью. Я был жутко недоволен, так как хотел спать (улыбается). Но было приятно, когда приходило осознание того, что произошло накануне.
И когда вернулся домой, когда встречали меня в аэропорту, я тогда только начал понимать, что произошло. Думал, что сделал
Мама занималась спортом, но не на таком профессиональном уровне. В детстве она могла очень много дать мне советов. Однако сейчас считаю, что я больше разбираюсь в своей профессии, в том, что требуется. Но, видимо, мы для родителей всегда являемся маленькими детьми. Они хотят для нас всего самого лучшего, пытаются подсказывать, принимать участие.
— Любимый фильм?
— «Властелин колец».
— Любимый стиль музыки?
— Рэп, поп. Я все люблю.
— Кошка или собака?
— Собака.
— Любимая актриса?
— Джессика Честейн.
— Любимый актер?
— Джейк Джилленхол.
— Чай или кофе?
— Кофе.
— Любимый город?
— Алматы.
— Любимое блюдо?
— Солянка от папы.
— За какой футбольный клуб болеешь?
— «Ливерпуль» и «Реал».
— Если бы стал супергероем, то какую выбрал бы силу?
— Летать или быстро бегать.
— Три вещи, которые бы взял на необитаемый остров?
— Нож, веревка и кремень.
— Любимая книга?
— «Снеговик» (Ю Несбе).
— Любимая видеоигра?
— «Ведьмак-3».
— С кем бы из известных людей хотел бы поговорить?
— Чингисхан. Но много с кем бы хотелось побеседовать.
Добавим, что, помимо олимпийской награды, в активе Баландина есть шесть медалей, завоеванных на Азиатских играх. Три из них являются золотыми. Также он четырежды поднимался на пьедестал на Универсиаде. При этом он является многократным победителем и призером различных международных турниров, а также рекордсменом Казахстана.