«Бывали загоны». Баландин — о футболе, звездной болезни и переносе Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

О сезоне

В целом сезон остался в подвешенном состоянии, незавершенным. И у практически всех спортсменов были на него большие планы. Все-таки позиционировался он как олимпийский. Но случилось то, что случилось. Надо теперь адаптироваться к сложившейся ситуации. Будем дальше работать.

В сезоне же были хорошие выступления, были и не так уж. Но при этом шла планомерная подготовка непосредственно к Олимпийским играм. Вот-вот должны были выходить на пиковые кондиции. В целом все хорошо, рабочий сезон и, к сожалению, незавершенный.

О переносе Олимпиады

Считаю, что перенос Олимпиады для многих является минусом. Ведь все жили в таком олимпийском ритме. Все строили подготовку на четыре года с подводкой к Играм. Безусловно, все это отрицательно. Но человеческая жизнь дороже всего. И решение о переносе является верным. Мы же теперь будем стараться, будем адаптироваться. Знаю, что на многих негативно это все повлияло. Например, призер прошлой Олимпиады Питер Тиммерс после объявления о переносе заявил, что завершает карьеру. Сказал, что в его планы это не входило. Планировал выступить в 2020-м и закончить. Якобы еще один год организм не выдержит в полной мере.

О подготовке в США

Буквально ровно год назад мы с командой отправились на УТС в Лос-Анджелес к одному из самых знаменитых тренеров мира Дэйву Сало. Он воспитал большое количество чемпионов. И нам посчастливилось с ним поработать, попасть к нему на сборы. Вся наша программа была построена на подготовке к Олимпиаде вместе с командой. Все было здорово. И все были довольны результатами, тренировками, условиями. Но теперь проект пока незавершенный. Будем думать, как дальше строить подготовку.

Для нас проект являлся чем-то новым. Мы впервые работали с американским специалистом. И сейчас США — первая страна в плавании. Так что мы получили колоссальный опыт. Совсем другой подход к тренировкам. Плюс огромное количество спортсменов на тренировках. У нас как, в среднем десять человек занимается, так как трудно формировать внимание на всех. А там более сорока человек. Все такие заряженные, и ты начинаешь тоже включаться.

Также другой подход к тренировкам. Мы работали на силу, на скорость, взрывные такие занятия, что также было несколько ново для нас. Очень много тонких моментов.

Что касается графика, то он был схож с нашим, который используем здесь: две тренировки в день плюс тренировка на суше. Воскресенье выходной.

О результатах в прошлом сезоне

В прошлом сезоне мне удалось показать свой лучший результат на сто метров брассом. Случилось это на чемпионате мира. Очень доволен, конечно. А вот на двухсотметровке не получилось чуть-чуть. Сказался, наверное, недостаток аэробной подготовки. Но будем продолжать работать. Прогресс есть, который мы получили за четыре месяца работы в США.

Об участии в Champions Swim Series

Да-да, что-то наподобие Лиги чемпионов. Допускались к турниру только те пловцы, которые от FINA получили приглашение. В основном это были изначально только победители Олимпиад, чемпионатов мира и так далее. Но не все могли выступить в силу различных причин.

Кто-то использовал старт как тренировочный, другие же настраивались на полноценное соревнование. Но в любом случае было здорово. Всего четыре человека в заплыве, никаких отборов и прочего — нет права на ошибку. Динамично. Организаторы сделали из турнира большое шоу для зрителей. Спортсмены придумывали необычные выходы на дорожку, на старт.

О турнирах в США

На самом деле очень интересно. Мы участвовали в нескольких стартах. И самый крупный из них — US Open, который собирает многих именитых пловцов. На него приезжает основной состав сборной США, претенденты на попадание в него, а также те, кто тренируется в США или еще где. Очень конкурентный турнир.

Вот, он прошел в Атланте. И было здорово. Мне удалось там показать хорошее время. Стать первым, а на 200 метров снова не получилось — проиграл касание. Серьезная была конкуренция. И атмосфера прекрасная была, удалось ощутить этот дух. Очень понравилось. Также были и небольшие соревнования, которые мы использовали для выявления недочетов, для последующего внесения корректировок. Но что удивительно, даже в маленьком старте у них принимают участие более 1800 спортсменов. Плавание в США, конечно, очень развито. Сумасшедшая ведется подготовка.

Об отсутствии медали с чемпионата мира

Совокупность многих факторов. Бывало такое, что все шло хорошо, вся подготовка идеальна, а в итоге не хватает одного касания. Спорт так или иначе зависит от удачи, везения. Мне пока на ЧМ не фартит. Бывало, что перед мировым первенством получал травму, нарушая подготовку. Но я не сильно переживаю по этому поводу. Все придет, главное — работать.

О медали в команде (Азиада-2018)

Я очень хотел медаль, завоеванную с командой. В личных стартах уже многое сам себе доказал. Прежде всего, что могу бороться и побеждать. И для нас было огромной целью взять награду в команде. Мы целый год перед Азиадой готовились. Договорились изначально с тренерами, что будем плыть эстафету. Команда была укомплектована. И готовились целенаправленно к эстафете. Переживали, поддерживали друг друга.

За некоторое время до Азиады я получил травму ноги. Опять-таки, возвращаемся к теме удачи (смеется). И вся подготовка пошла насмарку. Мы кое-как скорректировали оставшийся срок. Решили не плыть 200 метров, так как требовала дистанция серьезную нагрузку и ресурсы, которых не было. Меня бы не хватило.

Повезло, что получилось стартовать. Несмотря на трудности, взяли медаль. Самая тяжелая медаль. Эмоции были невероятные. Парни радовались, носились с огромными глазами, смотрели друг на друга. Трудно было держать эмоции в себе.

Есть такой момент, когда остается немного до финиша и мышцы не работают, ты словно деревянный — все стягивает, руки не двигаются, и в личном зачете мозг может включить самосохранение — говорит тебе, что все, больше не вариант. А вот в команде этот момент сглаживается, исчезает. Там еще три человека стоят у бортика, и никак нельзя сбавить, перебарываешь себя, ведь плывешь не только за себя, а за ребят, которые также будут умирать на этой дорожке. Выкладываешься за страну, за друзей, за команду.

Микроклимат у нас в команде просто отличный. Особо никогда не было внутрикомандных разборок. Никогда никто не упрекает друг друга.

О популяризации плавания в Казахстане

Безусловно, это крутой эффект. Многие родители пишут мне, даже из других городов, узнают, где лучше тренироваться, у кого. Обращаются за советом. Говорят, хотим заниматься, что вдохновил я. Я по мере возможности помогаю, но, к сожалению, не знаком с картиной плавания во всех городах, чтобы советовать хороших специалистов. Но в целом то, что идет приток детей, — это круто. Надо больше, увеличивать весь этот процесс. Нужны детские тренера. Пожалуй, это самая тяжелая работа. Надо ведь привить интерес к виду спорта, привить его так, чтобы он не угас со временем. Таких людей категорически сейчас у нас не хватает.

— Как сам пришел в этот вид спорта?

— Меня отдали в плавание родители. Мне тогда было лет пять, а может, даже меньше. Привели в секцию меня и брата, чтобы мы учились плавать. Отдали в бассейн. Начал заниматься, и мне нравилось. Меня заметил тренер, который в итоге тренировал уже полноценно, целенаправленно.

Желание стать чемпионом должно быть и у ребенка, а не только у родителей. Очень много случаев, когда неправильный подход к поражениям оказывает много давления. Очень большой набор нюансов.

Я мечтал же стать врачом. И до восьмого класса думал о поступлении. Параллельно росли результаты в плавании. Также узнал о том, сколько времени уходит на учебу в медицинском (смеется). И вот как раз в седьмом-восьмом классе я принял более такое осознанное решение остаться в спорте, связать свою жизнь с плаванием.

О звездной болезни

Честно говоря, я даже не знаю. Может, я и вовсе был подвержен звездной болезни, так как в первый год после Олимпиады совершил некоторые ошибки. Думаю, что даже невозможно не заболеть. В какой-то момент снесет крышу, когда кажется, что можешь ходить по воде. Все тебя любят, все отлично. И хорошо, что это проходит. Плохо, если остается на всю жизнь. Мне повезло, что рядом со мной были друзья, родные, которые не дали оторваться от земли. Не буду лукавить, что бывали загоны. И я благодарен всем, кто был со мной рядом в тот период. И те, кто сейчас со мной, еще были рядом до моего успеха. В них я уверен на сто процентов.

Читайте также Ефимова показала комплекс упражнений для пловцов дома (видео)

Если не плавание, то…

Я очень люблю футбол. Прямо фанат футбола. Но не слишком, наверное, создан для него, так как большой, неповоротливый. Но кто знает, если бы занимался, может. и получилось бы что-нибудь. А так футбол и волейбол — эти виды спорта меня привлекают.

О мотивации

Это очень сложный вопрос, на самом деле. После Олимпиады я думал, что это все, конец. Как будто досмотреть фильм, сериал или пройти игру, начав потом все заново. Но я нашел себе цель — завоевать медаль с командой. Это получилось. И затем уже начал настраиваться на вторую Олимпиаду. Готовлюсь конкретно к этому. Вся концентрация на ней.

Об ошибке после Олимпиады

Наверное, это было моей ошибкой — дать себе мало времени на отдых. На кураже я недели через две вернулся в бассейн, начал плавать. За полгода до чемпионата мира меня в итоге сломало. Видимо, не отдохнул и выдохся. Я понял, что устал, не хочу заниматься. Даже не мог себя заставить ходить в бассейн. Но это мой опыт, учатся ведь люди на ошибках. Главное — не перерабатывать, иначе можно загнать себя.

О тренерах

Стыдно сказать, но я мало общаюсь со своим первым тренером. Бывает, что заглядываю к Марине Юрьевне. Особенно после крупных соревнований. Приезжаю к ней поговорить, проведать. Приятно ведь, что спортсмены не забывают. Жаль, но очень редко бываю у нее. А самое большое влияние на меня оказал, конечно, мой личный тренер Алексей Николаевич Казаков, который уже последние лет восемь-девять точно меня тренирует. Он видел меня совсем ребенком. И до сих пор вместе.

Также не могу не отметить специалистов, которые тренировали нас в самый сложный период — шестой, седьмой класс. Период, когда все сами у себя на уме. Это замечательные тренеры Валерий Трофимович и Иван Васильевич. Суровые мужики, которые знали, как нас, пацанов, воспитывать. Где-то могли поругать нас, где-то похвалить. Они сформировали характер. Большой след оставили в нашей жизни, даже у тех, кто ушел из спорта.

Об общении с другими пловцами

Я в основном общаюсь с ребятами, кто говорит со мной на одном языке. Это пловцы из России, Украины. Тот же Антон Чупков, Михаил Романчук. Ведь, допустим, чтобы я мог пошутить на другом языке, надо знать тонкости, нюансы, историю. В США же у нас многонациональная команда, большая. И круто, что мы можем пообщаться между собой. Контакт поддерживаем, даем советы.

Об общении с казахстанскими спортсменами

Мы неплохо общаемся с Василием Левитом, с Алексеем Луценко. Хотя я так или иначе со всеми спортсменами знаком. Но мы редко видимся, так как все в разъездах. И пересекаемся только на каких-то общих событиях, премиях. Но я со всеми поддерживаю теплое общение. Со многим знаком, со многими бы хотел познакомиться.

Об ощущениях после выигранной Олимпиады

Честно, долго не мог заснуть. Было страшное опустошение. Я в автобусе, если честно, уже ни с кем не хотел разговаривать, так как было почти два часа ночи. Наплыв сообщений был с поздравлениями, ответил самым близким людям, а потом я сказал всем: «Ребят, простите, я спать». Эмоций не осталось. Ложусь, а уснуть не могу. Внутри все прокручивается, словно на репите. До пяти утра не мог уснуть. Потом уснул, и в восемь проснулся, так как надо было ехать на интервью. Я был жутко недоволен, так как хотел спать (улыбается). Но было приятно, когда приходило осознание того, что произошло накануне.

И когда вернулся домой, когда встречали меня в аэропорту, я тогда только начал понимать, что произошло. Думал, что сделал что-то крутое (улыбается). Кто сыграл роль в становлении? Помимо тренера, конечно, родители. Они играют огромную роль не только в жизни спортсмена. Это те люди, которые все самые сложные и яркие моменты жизни разделяют с тобой. Они формируют нас как человека, как личность.

О маме

Мама занималась спортом, но не на таком профессиональном уровне. В детстве она могла очень много дать мне советов. Однако сейчас считаю, что я больше разбираюсь в своей профессии, в том, что требуется. Но, видимо, мы для родителей всегда являемся маленькими детьми. Они хотят для нас всего самого лучшего, пытаются подсказывать, принимать участие.

Блиц-опрос

— Любимый фильм?

— «Властелин колец».

— Любимый стиль музыки?

— Рэп, поп. Я все люблю.

— Кошка или собака?

— Собака.

— Любимая актриса?

— Джессика Честейн.

— Любимый актер?

— Джейк Джилленхол.

— Чай или кофе?

— Кофе.

— Любимый город?

— Алматы.

— Любимое блюдо?

— Солянка от папы.

— За какой футбольный клуб болеешь?

— «Ливерпуль» и «Реал».

— Если бы стал супергероем, то какую выбрал бы силу?

— Летать или быстро бегать.

— Три вещи, которые бы взял на необитаемый остров?

— Нож, веревка и кремень.

— Любимая книга?

— «Снеговик» (Ю Несбе).

— Любимая видеоигра?

— «Ведьмак-3».

— С кем бы из известных людей хотел бы поговорить?

— Чингисхан. Но много с кем бы хотелось побеседовать.