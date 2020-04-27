Снимок пловчихи Ефимовой в откровенном купальнике восхитил фанатов
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый снимок в откровенном купальнике и восхитила фанатов. Фото доступно в
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый снимок в откровенном купальнике и восхитила фанатов. Фото доступно в
Ефимова сфотографировалась в зеркало в ванной. Под публикацией пользователи Instagram оставили несколько сотен комментариев с комплиментами. В частности, они отметили хорошую физическую форму россиянки. «Олимпийская богиня», — написал nikolay_nikolaevich28. «Палец обжег, когда лайкал, предупреждать надо», — поддержал mikhailyan.
10 апреля Ефимова опубликовала ролик собственной тренировки на кухне во время самоизоляции. Она забралась на кухонную полку, и оттуда выполнила несколько вращений руками.
Ефимова пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в