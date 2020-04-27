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11:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Снимок пловчихи Ефимовой в откровенном купальнике восхитил фанатов

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый снимок в откровенном купальнике и восхитила фанатов. Фото доступно в Instagram-аккаунте спортсменки.

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22
фотографии

Ефимова сфотографировалась в зеркало в ванной. Под публикацией пользователи Instagram оставили несколько сотен комментариев с комплиментами. В частности, они отметили хорошую физическую форму россиянки. «Олимпийская богиня», — написал nikolay_nikolaevich28. «Палец обжег, когда лайкал, предупреждать надо», — поддержал mikhailyan.

Во время загрузки произошла ошибка.

10 апреля Ефимова опубликовала ролик собственной тренировки на кухне во время самоизоляции. Она забралась на кухонную полку, и оттуда выполнила несколько вращений руками.

Ефимова пять раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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