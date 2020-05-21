ЧМ по плаванию на короткой воде перенесен на 2021 год из-за коронавируса
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который был запланирован на декабрь 2020 года, состоится в 2021 году
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который был запланирован на декабрь 2020 года, состоится в 2021 году
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде был запланирован для проведения в
«Учитывая неопределенность с развитием пандемии COVID-19 во всем мире, защитой здоровья и безопасности спортсменов и в связи с просьбой властей ОАЭ, FINA решила перенести предстоящий чемпионат мира по плаванию», — отмечается в сообщении.
«В течение последних недель мы работали в тесном сотрудничестве с властями ОАЭ по этому вопросу, и мы считаем, что это наиболее подходящее решение для всех участников этого турнира», — отметил глава FINA Хулио Маглионе.
FINA также объявила, что генеральный конгресс организации состоится 5 июня 2021 года в Дохе. На нем будет выбран новый состав бюро FINA на период 2021—2025 годов, избранные члены бюро вступят в должность после Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 23 июля по 8 августа.