ЧМ по плаванию на короткой воде перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде был запланирован для проведения в Абу-Даби 15—20 декабря . Теперь турнир пройдет в столице ОАЭ 13—18 декабря 2021 года.

«Учитывая неопределенность с развитием пандемии COVID-19 во всем мире, защитой здоровья и безопасности спортсменов и в связи с просьбой властей ОАЭ, FINA решила перенести предстоящий чемпионат мира по плаванию», — отмечается в сообщении.

«В течение последних недель мы работали в тесном сотрудничестве с властями ОАЭ по этому вопросу, и мы считаем, что это наиболее подходящее решение для всех участников этого турнира», — отметил глава FINA Хулио Маглионе.