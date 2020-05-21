Чемпионат мира по плаванию на открытой воде перенесен на следующий год
Чемпионат мира по плаванию на открытой воде состоится в 2021 году
Чемпионат мира по плаванию на открытой воде состоится в 2021 году
Он должен был пройти в декабре текущего года.
Чемпионат мира по плаванию состоится в
— В течение последних недель мы работали в тесном сотрудничестве с властями ОАЭ по этому вопросу, и мы считаем, что это наиболее подходящее решение для всех участников этого турнира, — отметили в организации.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 090 107 человек. Зафиксировано 329 735 летальных исходов, вылечились 2 024 286 человек.