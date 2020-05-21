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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по плаванию на открытой воде перенесен на следующий год

Чемпионат мира по плаванию на открытой воде состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

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Источник: Спорт-Экспресс

Он должен был пройти в декабре текущего года.

Чемпионат мира по плаванию состоится в Абу-Даби. Столица ОАЭ примет проведет соревнования с 13 по 18 декабря 2021 года.

— В течение последних недель мы работали в тесном сотрудничестве с властями ОАЭ по этому вопросу, и мы считаем, что это наиболее подходящее решение для всех участников этого турнира, — отметили в организации.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 090 107 человек. Зафиксировано 329 735 летальных исходов, вылечились 2 024 286 человек.

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