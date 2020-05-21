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16:22 (мск), источник: ТАСС

Путин: Победы Сальникова служат достойным примером для молодых пловцов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил четырехкратного олимпийского чемпиона, президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

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Источник: РИА "Новости"

«Ваша насыщенная спортивная биография — летопись ярких, красивых, убедительных побед на Олимпийских играх, других авторитетных международных соревнованиях, — отметил Путин. — Вошедшие в историю мирового спорта, они и сегодня вызывают искреннее восхищение, служат достойным примером для молодых пловцов, для всех, кто стремится к новым достижениям и высоким результатам».

Глава государства пожелал Сальникову крепкого здоровья, благополучия и успехов на посту президента Всероссийской федерации плавания.

Владимир Сальников (родился 21 мая 1960 года в Ленинграде) — заслуженный мастер спорта (1980), олимпийский чемпион (1980 — трижды, 1988), чемпион мира (1978 — дважды, 1982 — дважды) и Европы (1977, 1981 — дважды, 1983 — дважды). Сальников занимает пост президента Всероссийской федерации плавания с 2010 года.

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