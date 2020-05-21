Путин: Победы Сальникова служат достойным примером для молодых пловцов

«Ваша насыщенная спортивная биография — летопись ярких, красивых, убедительных побед на Олимпийских играх, других авторитетных международных соревнованиях, — отметил Путин. — Вошедшие в историю мирового спорта, они и сегодня вызывают искреннее восхищение, служат достойным примером для молодых пловцов, для всех, кто стремится к новым достижениям и высоким результатам».