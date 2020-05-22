Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
31
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Славия М
Городея
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Белшина
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
23.05
Боруссия М
Байер
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Ефимова: Не жалею, что осталась в США на время пандемии, но первым делом полечу в Россию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, как проходит время на самоизоляции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, боюсь вируса, принимаю все меры. Только сейчас, спустя два месяца, мы начали немножко выезжать в магазин. Изоляция? Это было несложно, потому что я из тех, кому и дома хорошо. Было тяжело без тренировок, особенно когда ещё не отменили чемпионат России.

Оказалась перед выбором: приезжать в Россию или остаться. Боялась перелётов, ведь можно что-то подхватить, а учитывая то, что мой папа уже в возрасте, решила остаться в Америке.

Не жалею о своем решении — здесь нет таких жёстких правил, как в России. Мы можем выходить куда угодно, хоть всё и закрыто. Здесь я смогла найти и снять дом с бассейном, в котором можно тренироваться. В России я бы вряд ли сумела это сделать. К тому же, если у тебя есть яхта, ты можешь легко выбираться в океан. У меня яхты нет, но есть знакомые с яхтой.

21
фотография
21
фотография
21
фотография
Юлия Ефимова — чемпионка и красавица

Живу сейчас на то, что долго-долго копила, зарабатывала на спортивных мероприятиях. Сейчас моя зарплата не может покрыть мои расходы, поэтому живу на это.

Что сделаю, когда пандемия закончится? Первым делом, когда всё это закончится, полечу домой, в Россию", — сказала Ефимова в эфире передачи «Верю-не-Верю» на канале «поД Дых» в YouTube.

Читайте также
Олимпийская чемпионка Юлия Ефимова показала свои домашние тренировки
Во время загрузки произошла ошибка.
00:28 (мск)© Ньюстюб
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 мая
Тайсон отреагировал на предложение провести бой с Холифилдом
Олимпийский чемпион из России переболел коронавирусом
Василий Уткин назвал лучшего форварда в истории сборной России
Гончаренко оценил шансы ЦСКА на попадание в Лигу чемпионов
Теннисист-рекордсмен рассказал о легендарном предке из СССР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь