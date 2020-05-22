Ефимова: Не жалею, что осталась в США на время пандемии, но первым делом полечу в Россию

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, боюсь вируса, принимаю все меры. Только сейчас, спустя два месяца, мы начали немножко выезжать в магазин. Изоляция? Это было несложно, потому что я из тех, кому и дома хорошо. Было тяжело без тренировок, особенно когда ещё не отменили чемпионат России.

Оказалась перед выбором: приезжать в Россию или остаться. Боялась перелётов, ведь можно что-то подхватить, а учитывая то, что мой папа уже в возрасте, решила остаться в Америке.

Не жалею о своем решении — здесь нет таких жёстких правил, как в России. Мы можем выходить куда угодно, хоть всё и закрыто. Здесь я смогла найти и снять дом с бассейном, в котором можно тренироваться. В России я бы вряд ли сумела это сделать. К тому же, если у тебя есть яхта, ты можешь легко выбираться в океан. У меня яхты нет, но есть знакомые с яхтой.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Юлия Ефимова — чемпионка и красавица

Живу сейчас на то, что долго-долго копила, зарабатывала на спортивных мероприятиях. Сейчас моя зарплата не может покрыть мои расходы, поэтому живу на это.