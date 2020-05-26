Двукратной олимпийской чемпионке по плаванию пришлось тренироваться в пруду

Источник: AFP 2020

Спортсменка проводит занятия два раза в неделю. Из-за низкой температуры воды 23-летней пловчихе приходится использовать гидрокостюм. Кинг призналась, что последний раз плавала в пруду в восьмилетнем возрасте и никогда не думала, что ей придется тренироваться в таких условиях.

Американка вынуждена использовать для занятий пруд из-за закрытия бассейна, в котором она тренировалась раньше. Сейчас объект не работает из-за пандемии коронавируса.