Двукратной олимпийской чемпионке по плаванию пришлось тренироваться в пруду
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг тренируется в одном из прудов в Блумингтоне (штат Индиана, США). Об этом сообщает Indianapolis Star.
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг тренируется в одном из прудов в Блумингтоне (штат Индиана, США). Об этом сообщает Indianapolis Star.
Спортсменка проводит занятия два раза в неделю.
Кинг выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в