Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом ХХI века по версии газеты Marca

Рейтинг составлен только из мужчин. В первую десятку вошли испанский теннисист Рафаэль Надаль, погибший в авиакатастрофе американский баскетболист Коби Брайант, американский гольфист Тайгер Вудс, аргентинский футболист Лионель Месси, британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, итальянский мотогонщик Валентино Росси и португальский футболист Криштиану Роналду. Российские спортсмены не попали в рейтинг.

Фелпсу 34 года, он объявил о завершении карьеры после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые), что является рекордом в истории соревнований. В его активе также 33 награды чемпионатов мира (23 золотые, девять серебряных и одна бронзовая).