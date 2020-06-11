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18:29 (мск), источник: ТАСС

Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом ХХI века по версии газеты Marca

ТАСС, 11 июня. Испанская газета Marca назвала 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Майкла Фелпса лучшим спортсменом ХХI века. Полный рейтинг из ста спортсменов опубликован на сайте издания.

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Источник: AFP 2020

«Пловец, который переписал историю своего вида спорта и Олимпийских игр с невозможными цифрами», — написала Marca о достижениях Фелпса. Второе место занял восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, третьим стал 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер.

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Рейтинг составлен только из мужчин. В первую десятку вошли испанский теннисист Рафаэль Надаль, погибший в авиакатастрофе американский баскетболист Коби Брайант, американский гольфист Тайгер Вудс, аргентинский футболист Лионель Месси, британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, итальянский мотогонщик Валентино Росси и португальский футболист Криштиану Роналду. Российские спортсмены не попали в рейтинг.

Фелпсу 34 года, он объявил о завершении карьеры после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые), что является рекордом в истории соревнований. В его активе также 33 награды чемпионатов мира (23 золотые, девять серебряных и одна бронзовая).

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