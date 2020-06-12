Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13—18 июля
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте
«Открытый Кубок и первенство Беларуси пройдут в Бресте
По его словам, в конце месяца будет организован сбор для подготовки к предстоящему старту. Основные задачи, которые ставятся перед атлетами на Кубок Беларуси, — посмотреть физическую форму спортсменов, к чему команда подходит к концу года. Наставник сборной отметил, что Кубок Беларуси будет открытый и иностранцы смогут в нем поучаствовать. Однако для этого им придется пройти 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.
«Сейчас в команде идет период концентрации нагрузок. Мы работаем над моделью прохождения соревновательных дистанций, нарабатываются скорости в определенных сериях. Тренировки проводятся на суше и в бассейне», — пояснил Андрей Липницкий.
Главный тренер добавил, что на счету белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах — завоевание от трех до пяти путевок на Игры.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа этого года. Однако