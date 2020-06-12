Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию пройдут в Бресте 13—18 июля

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«Открытый Кубок и первенство Беларуси пройдут в Бресте 13—18 июля . Состязания состоятся в одни сроки в одном бассейне. Это будет один турнир, но с двумя зачетами. Кубок — для взрослых спортсменов, первенство — для юниоров. Зрителей на трибунах не будет, на входе в спорткомплекс всем участникам чемпионата врачи измерят температуру, чтобы отфильтровать атлетов, которые чувствуют недомогание. Примем все необходимые меры по профилактике заболеваний, — сказал Андрей Липницкий. — Планируется, что основной состав национальной команды примет участие в состязаниях. Сейчас же команда тренируется на базе бассейна БГУФК».

По его словам, в конце месяца будет организован сбор для подготовки к предстоящему старту. Основные задачи, которые ставятся перед атлетами на Кубок Беларуси, — посмотреть физическую форму спортсменов, к чему команда подходит к концу года. Наставник сборной отметил, что Кубок Беларуси будет открытый и иностранцы смогут в нем поучаствовать. Однако для этого им придется пройти 14-дневный карантин и сдать тест на коронавирус.

«Сейчас в команде идет период концентрации нагрузок. Мы работаем над моделью прохождения соревновательных дистанций, нарабатываются скорости в определенных сериях. Тренировки проводятся на суше и в бассейне», — пояснил Андрей Липницкий.

Главный тренер добавил, что на счету белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах — завоевание от трех до пяти путевок на Игры.