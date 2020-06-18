Вятчанина о переезде Ефимовой в США: За державу было обидно

«За державу мне было обидно еще тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого вообще не могла смотреть соревнования по плаванию. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть ее истерики на чемпионате мира в Шанхае, когда она просто не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, все было очень неоднозначно», — рассказала Вятчанина в интервью RT.