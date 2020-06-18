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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вятчанина о переезде Ефимовой в США: За державу было обидно

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Заслуженный тренер России по плаванию Ирина Вятчанина рассказала, как отреагировала на переезд Юлии Ефимовой в США.

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Источник: РИА "Новости"
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Самая красивая пловчиха России Юлия Ефимова отдыхает и наслаждается жизнью.

До переезда в США Ефимова тренировалась в России под руководством Вятчаниной.

Во время загрузки произошла ошибка.

«За державу мне было обидно еще тогда, когда Юлю Ефимову отправили тренироваться в Америку. Я после этого вообще не могла смотреть соревнования по плаванию. Было тяжело, что это происходит без меня, было тяжело видеть ее истерики на чемпионате мира в Шанхае, когда она просто не знала, что ей делать и как плыть, да и вообще, похоже, не понимала, что с ней происходит. Да и на Олимпийских играх в Лондоне, несмотря на бронзовую медаль, все было очень неоднозначно», — рассказала Вятчанина в интервью RT.

Ранее Ефимова признавалась, что ее отношения с Вятчаниной всегда были непростыми. «Мы часто конфликтовали — двум женщинам всегда сложно ужиться. Возможно, в ситуации с моим уходом все получилось не очень красиво», — говорила спортсменка.

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