Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют в Бресте
Турниры пройдут без зрителей и с соблюдением всех
Турниры пройдут без зрителей и с соблюдением всех
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют сегодня в Бресте. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начнутся состязания в 10.00 с предварительных заплывов. Финалы запланированы на 17.00. Турниры пройдут без зрителей и с соблюдением всех
Как отмечал ранее исполняющий обязанности главного тренера национальной команды по плаванию Андрей Липницкий, основные задачи, которые ставятся на Кубок Беларуси, — посмотреть физическую форму спортсменов, к чему команда подходит к концу года.
Завершатся соревнования 18 июля.
У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах — завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако