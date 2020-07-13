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09:17 (мск), источник: БЕЛТА

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют в Бресте

Турниры пройдут без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измерят температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

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13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют сегодня в Бресте. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начнутся состязания в 10.00 с предварительных заплывов. Финалы запланированы на 17.00. Турниры пройдут без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измерят температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Как отмечал ранее исполняющий обязанности главного тренера национальной команды по плаванию Андрей Липницкий, основные задачи, которые ставятся на Кубок Беларуси, — посмотреть физическую форму спортсменов, к чему команда подходит к концу года.

Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах — завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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