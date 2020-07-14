Закутнев: На Кубке и первенстве Беларуси по плаванию конкуренция очень высокая

«Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. Чувствуется, что пловцы соскучились по соревнованиям. Это большой праздник, организованный на высоком международном уровне. Юниоры смотрят на лидеров национальной команды и наблюдают, учатся у более опытных спортсменов. Такие турниры — хорошая школа с высокой конкуренцией. Проходит много заплывов, высокая борьба за место попадания в финал», — сказал Марк Закутнев. Он также положительно оценил организацию соревнований.

Старшего тренера сборной Беларуси особенно сегодня порадовала Анастасия Шкурдай, финишировавшая первой на дистанции 100 м вольным стилем со временем 54,34 сек. «Это результат высокого уровня. Тем более что она специализируется в плавании баттерфляем и на спине. Это говорит о том, что спортсменка находится в хорошей форме», — добавил Марк Закутнев.

Уже определены победители первого дня открытого Кубка и первенства Беларуси по плаванию. Атлеты соревнуются в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры проходят без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряют температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствуют недомогание.

Основные задачи, которые ставит тренерский состав на Кубок Беларуси, — посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подходит к концу года.

Завершатся соревнования 18 июля.

У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах — завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры.