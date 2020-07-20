Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
13:18 (мск), источник: Вести.Ru

«Было грустно и обидно». Владимир Сальников — о бойкоте Олимпиады-80

Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80, со дня открытия которой прошло ровно 40 лет.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Кажется, что это было не так давно. Самые яркие моменты московской Олимпиады остались в памяти, — сказал Сальников в эфире телеканала “Россия 24”. — Москва была очень нарядной, все блистало, на улицах появлялись необычные для того времени павильоны, новые спортивные объекты, стадионы, бассейны. Все это преобразило город. Это впечатляло, атмосфера действительно была олимпийской, в воздухе витал заряд энергии, который реализовался в результаты».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бойкот американцев? Мы все друг друга хорошо знали, у нас складывались дружеские отношения с нашими соперниками, были и сборы, в том числе в США. На соревнованиях узнали, что американцы приняли решение не участвовать в московской Олимпиаде. Для нас это было очень грустно и обидно, мы искренне сожалели, что они не приедут. Мы в гостиницах сдвигали столы и вместе завтракали — демонстрировали всему миру, что просто так спорт разрушить нельзя, но, к сожалению, чуда не произошло — они не приехали», — подытожил Сальников.

Напомним, Олимпиада-80 проходила в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград и заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

Читайте также
 Врач рассказал, когда зараженный COVID-19 наименее опасен для окружающих
После похудения на 200 килограммов женщина сорвалась и попала в реанимацию
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Обладатель Кубка Стэнли возглавил клуб КХЛ
Защитник МЮ попал в больницу после столкновения с одноклубником
Американский боец навал Яна «бумажным чемпионом»
Главный тренер «Барселоны» заявил, что не думал об отставке
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
Юниорская серия Гран-при по фигурному катанию отменена
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь