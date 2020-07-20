«Было грустно и обидно». Владимир Сальников — о бойкоте Олимпиады-80

«Кажется, что это было не так давно. Самые яркие моменты московской Олимпиады остались в памяти, — сказал Сальников в эфире телеканала “Россия 24”. — Москва была очень нарядной, все блистало, на улицах появлялись необычные для того времени павильоны, новые спортивные объекты, стадионы, бассейны. Все это преобразило город. Это впечатляло, атмосфера действительно была олимпийской, в воздухе витал заряд энергии, который реализовался в результаты».
«Бойкот американцев? Мы все друг друга хорошо знали, у нас складывались дружеские отношения с нашими соперниками, были и сборы, в том числе в США. На соревнованиях узнали, что американцы приняли решение не участвовать в московской Олимпиаде. Для нас это было очень грустно и обидно, мы искренне сожалели, что они не приедут. Мы в гостиницах сдвигали столы и вместе завтракали — демонстрировали всему миру, что просто так спорт разрушить нельзя, но, к сожалению, чуда не произошло — они не приехали», — подытожил Сальников.
Напомним, Олимпиада-80 проходила в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград и заняла первое место в неофициальном медальном зачете.