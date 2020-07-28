Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре отменен из-за пандемии

В заявлении организации говорится, что решение было принято после консультаций с Международной федерацией плавания (FINA).

«Соревнования собирают 6000 зрителей и около 200 пловцов из разных стран. Текущая ситуация с COVID-19 запрещает массовые мероприятия и накладывает ограничения на поездки по миру. Таким образом, проведение соревнований в этом году неосуществимо, в приоритете — безопасность людей», — говорится в сообщении.