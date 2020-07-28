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14:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре отменен из-за пандемии

Федерация плавания Сингапура отменила этап Кубка мира по плаванию из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования должны были пройти 4—6 сентября.

В заявлении организации говорится, что решение было принято после консультаций с Международной федерацией плавания (FINA).

«Соревнования собирают 6000 зрителей и около 200 пловцов из разных стран. Текущая ситуация с COVID-19 запрещает массовые мероприятия и накладывает ограничения на поездки по миру. Таким образом, проведение соревнований в этом году неосуществимо, в приоритете — безопасность людей», — говорится в сообщении.

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