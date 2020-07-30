«Ко мне относились как к машине для зарабатывания медалей». Фелпс атакует чиновников

Источник: Спорт-Экспресс

После признаний о сексуальном и психологическом насилии над спортсменами со стороны тренеров в западном спорте пришло время для разговора о психическом здоровье элитных атлетов. Американский телеканал HBO выпустил фильм под названием «Вес золота», в котором утверждает, что тысячи звезд спорта страдают от депрессии и других тяжелых заболеваний и не могут получить квалифицированной медицинской помощи. В итоге это приводит к попыткам суицида, пьянству, наркомании и сломанным судьбам. Продюсером и одним из героев фильма стал 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.

Побочные эффекты

В нашем мире депрессия может настичь любого человека. Однако профессиональные спортсмены для нее наиболее уязвимы, поскольку, как правило, не представляют себе жизни за пределами спорта, испытывают огромное давление из-за медальных ожиданий других людей и из-за того, что долгие годы по сути готовятся к одному звездному мигу, который легко может обернуться и крахом. Призер Олимпиады-2014 по фигурному катанию Грейси Голд рассказала в фильме, что единственной, кто удерживал ее от самоубийства во время карьеры, была ее сестра-близнец.

— Считается, что стать олимпийцем — это великое счастье, — заявила фигуристка. — Но никто не учитывает побочные эффекты, в том числе — проблемы с пищеварением, депрессию, повышенную тревожность, суицидальные мысли. И когда эти побочные эффекты приходят в вашу жизнь, в мире уже нет практически ничего, что могло бы вам помочь.

Майкл Фелпс тоже признался, что раздумывал свести счеты с жизнью. Великий пловец оказался под оказался под огнем критики и получил символическую дисквалификацию после того, как СМИ опубликовали его снимок с вечеринки, на котором звездный спортсмен держал в руках бурбулятор — устройство для курения наркотиков. А через несколько лет Фелпс попался за рулем в нетрезвом состоянии и был вынужден проходить курс реабилитации. Тогда-то его и посещали черные мысли.

80 процентов больных

Трудно точно определить, насколько распространены психические заболевания среди профессиональных спортсменов. Но в исследовании Международного олимпийского комитета приводится цифра в 45 процентов — именно столько участников больших соревнований испытывает проблемы с тревожностью накануне стартов и депрессией после их завершения. Фелпс считает, что своего рода «постсоревновательная депрессия» затрагивает до 80 процентов олимпийцев. Большинство из них долгие годы живут ради для одной цели: попасть на Игры. Семья, друзья, хобби и другие источники эмоционального развития у них отсутствуют. И после завершения Олимпиады это становится огромной проблемой.

— Часто итог жизни спортсмена определяет одно мгновение, — говорит конькобежец Аполо Антон Оно. — Разница в результате между золотой медалью и четвертым местом — два быстрых хлопка в ладоши. Разница между чемпионом и обладателем четвертого места — это пропасть, разделяющая звезду и обычного спортсмена.

— Завершение спортивной карьеры может привести к кризису личности, — уверен Майкл Фелпс. — Да, я выиграл несколько тонн медалей. У меня была отличная карьера. Ну и что? Я всегда думал о себе только как о пловце, а не как о всесторонней личности. Для чиновников и спонсоров я был лишь машиной для зарабатывания наград. И это невозможно поменять в одночасье. Оглядываясь на свою карьеру, я прихожу к выводу, что на протяжении долгих лет не было никого, кто действительно хотел бы помочь мне обрести психологический комфорт.

Заниматься самолечением опасно

Многие спортсмены думают, что психическое заболевание является слабостью и что тяжелые тренировки способны «выбить все глупости из головы». Но это не так. В фильме звучит мысль, что усталость от физических нагрузок способна только загнать проблему вглубь, и потом она все равно даст о себе знать. «Если вы склонны к депрессии, то неважно, являетесь ли вы олимпийским чемпионом, или самым выдающимся спортсменом в истории человечества, или просто водителем автобуса, -отметил прыгун в воду Дэвид Будайя. — И подход здесь должен быть как при других заболеваниях: заниматься самолечением опасно».

Есть мнение, что стресс и его последствия в большом спорте — это просто профессиональная особенность, которую ради великой цели надо перетерпеть на протяжении нескольких лет. В конце концов, это не единственная профессия, где нервная система человека подвергается экстремальным нагрузкам. Однако волна самоубийств в американском спорте показывает, что психологическая помощью для элитных атлетов — такая же необходимость как тренировки на высокогорье или массаж. Порой роль психологов берут на себя тренеры или другие люди из окружения спортсменов, но так происходит далеко не всегда.