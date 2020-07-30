«Ко мне относились как к машине для зарабатывания медалей». Фелпс атакует чиновников
Самый успешный олимпиец в истории Майкл Фелпс выпустил фильм, в котором утверждает: большинство спортсменов
Самый успешный олимпиец в истории Майкл Фелпс выпустил фильм, в котором утверждает: большинство спортсменов
После признаний о сексуальном и психологическом насилии над спортсменами со стороны тренеров в западном спорте пришло время для разговора о психическом здоровье элитных атлетов. Американский телеканал HBO выпустил фильм под названием «Вес золота», в котором утверждает, что тысячи звезд спорта страдают от депрессии и других тяжелых заболеваний и не могут получить квалифицированной медицинской помощи. В итоге это приводит к попыткам суицида, пьянству, наркомании и сломанным судьбам. Продюсером и одним из героев фильма стал 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс.
В нашем мире депрессия может настичь любого человека. Однако профессиональные спортсмены для нее наиболее уязвимы, поскольку, как правило, не представляют себе жизни за пределами спорта, испытывают огромное давление
— Считается, что стать олимпийцем — это великое счастье, — заявила фигуристка. — Но никто не учитывает побочные эффекты, в том числе — проблемы с пищеварением, депрессию, повышенную тревожность, суицидальные мысли. И когда эти побочные эффекты приходят в вашу жизнь, в мире уже нет практически ничего, что могло бы вам помочь.
Майкл Фелпс тоже признался, что раздумывал свести счеты с жизнью. Великий пловец оказался под оказался под огнем критики и получил символическую дисквалификацию после того, как СМИ опубликовали его снимок с вечеринки, на котором звездный спортсмен держал в руках бурбулятор — устройство для курения наркотиков. А через несколько лет Фелпс попался за рулем в нетрезвом состоянии и был вынужден проходить курс реабилитации.
Трудно точно определить, насколько распространены психические заболевания среди профессиональных спортсменов. Но в исследовании Международного олимпийского комитета приводится цифра в 45 процентов — именно столько участников больших соревнований испытывает проблемы с тревожностью накануне стартов и депрессией после их завершения. Фелпс считает, что своего рода «постсоревновательная депрессия» затрагивает до 80 процентов олимпийцев. Большинство из них долгие годы живут ради для одной цели: попасть на Игры. Семья, друзья, хобби и другие источники эмоционального развития у них отсутствуют. И после завершения Олимпиады это становится огромной проблемой.
— Часто итог жизни спортсмена определяет одно мгновение, — говорит конькобежец Аполо Антон Оно. — Разница в результате между золотой медалью и четвертым местом — два быстрых хлопка в ладоши. Разница между чемпионом и обладателем четвертого места — это пропасть, разделяющая звезду и обычного спортсмена.
— Завершение спортивной карьеры может привести к кризису личности, — уверен Майкл Фелпс. — Да, я выиграл несколько тонн медалей. У меня была отличная карьера. Ну и что? Я всегда думал о себе только как о пловце, а не как о всесторонней личности. Для чиновников и спонсоров я был лишь машиной для зарабатывания наград. И это невозможно поменять в одночасье. Оглядываясь на свою карьеру, я прихожу к выводу, что на протяжении долгих лет не было никого, кто действительно хотел бы помочь мне обрести психологический комфорт.
Многие спортсмены думают, что психическое заболевание является слабостью и что тяжелые тренировки способны «выбить все глупости из головы». Но это не так. В фильме звучит мысль, что усталость от физических нагрузок способна только загнать проблему вглубь, и потом она все равно даст о себе знать. «Если вы склонны к депрессии, то неважно, являетесь ли вы олимпийским чемпионом, или самым выдающимся спортсменом в истории человечества, или просто водителем автобуса, -отметил прыгун в воду Дэвид Будайя. — И подход здесь должен быть как при других заболеваниях: заниматься самолечением опасно».
Есть мнение, что стресс и его последствия в большом спорте — это просто профессиональная особенность, которую ради великой цели надо перетерпеть на протяжении нескольких лет. В конце концов, это не единственная профессия, где нервная система человека подвергается экстремальным нагрузкам. Однако волна самоубийств в американском спорте показывает, что психологическая помощью для элитных атлетов — такая же необходимость как тренировки на высокогорье или массаж. Порой роль психологов берут на себя тренеры или другие люди из окружения спортсменов, но так происходит далеко не всегда.
Майкл Фелпс уверен, что данную ситуацию реально поменять в лучшую сторону. Особенно сейчас, когда многие потенциальные участники Олимпиад переживают