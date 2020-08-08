Кроль Турецкого. Умер тренер четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова

Источник: РИА "Новости"

Турецкий умер после обширного инсульта в одной из клиник Швейцарии, в этой стране он жил и работал последние годы. 17 июля тренеру исполнился 71 год. Родился он в Москве. Увлечение плаванием позволило ему стать мастером спорта СССР, он неоднократно побеждал на всесоюзных соревнованиях на дистанциях 400 и 1500 метров кролем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03670e78301f1082203" data-vnd="c03670e78301f1082203" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03670e78301f1082203" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На тренерскую работу Турецкий перешел в 1973 году, вскоре начал заниматься с сильнейшими пловцами страны, организовал и возглавлял плавательный центр в Самаре. В числе его воспитанников есть победители чемпионатов СССР, Европы, мира, Олимпийских игр. Турецкий воспитал Александра Попова, Инну Абрамову, Вениамина Таяновича, Владимира Пышненко, Геннадия Пригоду, Юрия Мухина, Андрея Гречина.

«Это печальная новость для всех любителей плавания, с его именем связано очень много ярких побед, в том числе российских пловцов, особенно Александра Попова, — сказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. — Конечно, это большая утрата для российского и международного плавания. Я думаю, что все спортивное сообщество скорбит, мы соболезнуем его семье и близким».

Слова соболезнования в адрес родных, близких, учеников и почитателей многогранного таланта Турецкого высказало Министерство спорта России. «Геннадий Геннадьевич золотыми буквами навсегда вписал свое имя в историю отечественного спорта», — отметили в ведомстве.

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Переезд в Австралию

В начале 90-х годов прошлого века Турецкого пригласили работать в Австралию, которая готовилась к Олимпийским играм 2000 года в Сиднее. Вместе с ним на другой континент отправился и Попов, который на тот момент уже был его учеником несколько лет.

Там у тренера сформировалась группа австралийских пловцов, в числе которых оказался будущий рекордсмен и многократный чемпион мира Майкл Клим. Ему Турецкий помог добраться до двух золотых медалей домашних Игр.

Его австралийский период карьеры прервался в 2003 году, случилось это спустя пару лет после ограбления дома. Расследование дела привело к тому, что из жертвы Турецкий превратился в подозреваемого. Правоохранительные органы довольно быстро нашли часть украденных вещей. Но вместе с ними обнаружили и таблетки, которые оказались анатомическими стероидами.

Тренер смог доказать свою невиновность, однако репутационных потерь избежать не получилось. Почти все его ученики отказались от дальнейшего сотрудничества. Попов был единственным топовым спортсменом, который не отвернулся в трудную минуту и продолжал верить.

Поверил в Турецкого и пятикратный олимпийский чемпион Иэн Торп. В 2011 году австралиец решил вернуться в спорт и отобраться на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Для этого он отправился в Швейцарию, куда Турецкий перебрался из Австралии. Вот только красивой истории возвращения чемпиона не получилось — за три года до Игр было принято решение отказаться от использования гидрокостюмов, что являлось преимуществом Торпа, в олимпийскую команду он не попал.

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Своя философия

Торп не просто так решил довериться Турецкому. Тот был известен тем, что хорошо разбирался в биомеханике и продуктивно использовал индивидуальный подход к каждому спортсмену. Он уделял большое внимание технике и многократному повторению. «Если вы не можете сделать это правильно, не делайте этого вообще», — много раз говорил специалист.

«Турецкий был целеустремленным человеком, — заметил Сальников. — Он умел настроить спортсменов на взятие новых рубежей и нестандартный подход к достижению целей. У него была своя философия, которая занимала особое место в методике подготовки. Спортсмен должен был поверить в него и принять его философию, чтобы дальше развиваться».

У Турецкого, как у человека творческого, периодами случались и конфликтные ситуации. Дважды это произошло на борту самолета. Во второй раз он повздорил со стюардом незадолго до отъезда в Швейцарию.

Но дело не дошло до экстренной посадки самолета, как произошло за семь лет до этого. Та конфликтная ситуация стоила Турецкому заключения под стражу на месяц. Провел он его в тюрьме на Гавайях, поскольку именно рядом с ними пролетал самолет во время инцидента.