«Надо прибавлять». Личный тренер Худякова — о шансах на Олимпиаде, основных соперниках и плюсах переноса Игр

Казахстанский пловец Виталий Худяков продолжает подготовку к Олимпийским играм в Токио. Летний период обладатель лицензии провел на Иссык-Куле, где удалось организовать несколько соревновательных заплывов. В планах — пара соревнований, среди которых особое место, конечно, занимает Олимпиада.

По словам отца и личного тренера спортсмена Евгения Худякова, озвученным корреспонденту Vesti.kz, планы на ОИ самые серьезные. Также он рассказал подробности текущего подготовительного периода.

«Виталий завоевал лицензию на чемпионате Азии. Вся подготовка была построена и выстроена вплоть до каждого дня. Мы знали, что будем делать и как работать до Олимпийских игр. Поэтому сейчас все это отодвинулось на неопределенный срок, до следующего года.

Завоеванная лицензия является именной. Международная федерация водных видов спорта (FINA) подтвердила, что никаких изменений на этот счет не будет. Так что все сейчас в равных условиях.

Также нет плюса и от того, что у нас отменили чемпионат Азии, где наша команда традиционно является фаворитом. Перенесены и пляжные Азиатские игры. Так что стартов у нас особо и не было.

Тренировались мы все это время на Иссык-Куле. Там же проходили и карантин. Были и соревнования на озере, где Виталий бился только сам с собой.

Все происходило в тренировочно-соревновательном режиме. В основном это были длинные заплывы на 35 и 60 километров.

Хочу также отметить, что плюсы, по идее, можно найти во всем. Безусловно, сложившаяся ситуация означает, что у нас есть больше времени на подготовку. На данный момент мы удержали форму, которая сейчас на хорошем уровне.

Мы нашли возможность в сентябре тренироваться в бассейне. Провели небольшие соревнования в нем, которые показали, что форма продолжает оставаться неплохой. Конечно, надо прибавлять.

Наши основные соперники провели свои внутренние соревнования. В России, например, были Кубок и чемпионат РФ на открытой воде. Также турниры были во Франции, Италии.

В наших планах сейчас продолжать готовиться. Если говорить о соревнованиях, то ближайшим возможным стартом будет чемпионат РК, который намечен на 23 ноября. Он планируется, но находится под вопросом.

Там же, на чемпионате страны, в день отъезда мы хотим собрать всю команду по плаванию на открытой воде и провести заплыв на пять километров (в бассейне). Хотим посмотреть именно состояние атлетов на данный момент. Никаких критериев отбора не будет — только контроль актуальной физической формы.

У FINA пока календарь международных соревнований достаточно размыт. Также перенесены на апрель пляжные Азиатские игры. В будущем нас ждет один квалификационный олимпийский турнир в Японии, который пока стоит по плану 30 мая 2021 года.

И, собственно, сама Олимпиада. Пока это весь международный календарь, который вырисовывается.

Кстати, один из плюсов переноса Игр — появилось время на анализ, больше обсуждаем, разговариваем.

Говоря о планах, наш главный старт — это Олимпиада. Для Виталия это будут уже вторые Игры. Настроены мы серьезно, будем бороться за самое высокое место. И это реальность. Мы анализируем, знаем, как именно бороться. Практически всех соперников, которые будут в Токио, Виталий побеждал.

В общем, готовимся, прицел — Олимпиада", — озвучил специалист.