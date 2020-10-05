Минспорт присвоил пловчихе Белоногофф звание мастера спорта международного класса

В 2018 году Белоногофф, выступая за сборную Великобритании, стала победительницей юниорского чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом.

В феврале 2020 года пловчиха приняла решение сменить спортивное гражданство на российское. Мать Белоногофф — уроженка России, однако сама спортсменка родилась и жила в Британии. Возможность выступать за Россию Белоногофф получила 10 сентября 2020 года.