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13:45 (мск), источник: ТАСС

Чемпиона мира по плаванию Сэто отстранили от соревнований за супружескую измену

ТАСС, 14 октября. Японский пловец Дайя Сэто отстранен национальной федерацией от соревнований до конца 2020 года за неподобающее поведение. Об этом сообщает японская газета Sports Hochi.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В конце сентября Сэто уличили в супружеской измене. Папарацци сделали серию снимков спортсмена в компании незнакомой девушки.

Сэто не сможет участвовать не только во внутренних японских соревнованиях, но и в международных. Однако он сохранит за собой право участия в летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее он был вынужден отказаться от звания капитана сборной Японии по плаванию.

Сэто специализируется в комплексом плавании на дистанциях 200 и 400 м. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, четыре золотые медали чемпионатов мира, пять побед на чемпионатах мира на короткой воде.

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