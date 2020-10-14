Чемпиона мира по плаванию Сэто отстранили от соревнований за супружескую измену

Источник: ИТАР-ТАСС

В конце сентября Сэто уличили в супружеской измене. Папарацци сделали серию снимков спортсмена в компании незнакомой девушки.

Сэто не сможет участвовать не только во внутренних японских соревнованиях, но и в международных. Однако он сохранит за собой право участия в летней Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее он был вынужден отказаться от звания капитана сборной Японии по плаванию.

Сэто специализируется в комплексом плавании на дистанциях 200 и 400 м. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, четыре золотые медали чемпионатов мира, пять побед на чемпионатах мира на короткой воде.