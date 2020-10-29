Герасименя: Не уедь я из Белоруссии, меня бы арестовали. Сейчас в нашей стране права человека не соблюдаются

Герасименя 18 августа подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием признать недействительными выборы президента страны, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. В середине октября она переехала в Вильнюс и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.

— Вы уехали из Белоруссии из-за давления?

— Конечно. Если бы не уехала, то, думаю, меня бы арестовали вскоре после назначения руководителем фонда. К сожалению, сегодня в нашей стране законы не работают, а права не соблюдаются.

— Как вам кажется, через сколько сможете вернуться в страну и может ли это произойти при Лукашенко?

— Мы все верим в победу, верим, что все это закончится. Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется. Я понимаю, что на данный момент, скорее всего, я не смогу вернуться. Я понимаю, если вернусь, то, вероятно, окажусь за решеткой, поскольку в стране сейчас правовой дефолт. Но я верю, что все это скоро закончится и через несколько месяцев я буду дома.

— Многие спортсмены до сих пор не высказали свою позицию из-за боязни санкций со стороны национальных спортивных федераций, клубов?

— Не могу отвечать за каждого, кто не высказался. Наверняка у них веские причины. Но большая часть из тех, с кем удалось пообщаться, выражали солидарность, поддерживали нас. Но в то же время говорили, что им нужно кормить семью и готовиться дальше (к соревнованиям).

Конечно, сейчас очень сложный год для всех спортсменов, особенно для представителей олимпийских видов. Все-таки Олимпийские игры проходят раз в четыре года. А с учетом переноса Олимпиады в Токио на 2021 год для кого-то предстоящие Игры, возможно, станут последними в силу возраста. И, конечно, они не хотят потерять возможность выступить на Олимпиаде. Они переживают за свою спортивную карьеру, боятся, что останутся без финансирования и не смогут продолжать тренироваться.

— А как вы относитесь к звездным спортсменам, отказавшимся от демонстрации своей позиции?