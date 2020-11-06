СМИ: Австралийские пловцы могут лишиться медалей Олимпиады-2012 из-за допинга
ТАСС, 6 ноября. Сборная Австралии по плаванию может лишиться бронзовых медалей, завоеванных в комплексной эстафете 4×100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне,
ТАСС, 6 ноября. Сборная Австралии по плаванию может лишиться бронзовых медалей, завоеванных в комплексной эстафете 4×100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне,
Тест спортсмена дал положительный результат на запрещенный мочегонный препарат фуросемид во время повторного исследования пробы, которую он сдал восемь лет назад. Мужская сборная Австралии в составе Джеймса Магнуссена, Кристиана Шпренгера, Хайдена Штокеля, Мэтта Таргетта, Томмасо Д'Орсоньи и Рикарда может быть лишена медалей.
Рикард заявил, что за несколько дней до Олимпиады-2012 принимал лекарства, отпускающиеся без рецепта, которые могли содержать мочегонное средство. «Возможно, вы знаете, что диуретики являются известными примесями к лекарствам, отпускаемым без рецепта. Я считаю, что это именно то, что произошло в моей ситуации, поскольку за неделю до теста я принимал ряд безрецептурных лекарств. Этим объясняется исключительно низкая концентрация», — сообщил пловец.
Австралиец обжаловал наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания начнутся в понедельник в Лозанне. «Сохранение наказания было бы в высшей степени несправедливым, особенно если учесть, что я не участвовал в финале», — добавил Рикард.
Победу в эстафете одержала сборная США, второй стала команда Японии, четвертой — сборная Великобритании.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) увеличило срок давности за нарушения антидопинговых правил с восьми до десяти лет в 2015 году. Ранее Австралия никогда не лишалась медалей