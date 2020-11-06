СМИ: Австралийские пловцы могут лишиться медалей Олимпиады-2012 из-за допинга

Тест спортсмена дал положительный результат на запрещенный мочегонный препарат фуросемид во время повторного исследования пробы, которую он сдал восемь лет назад. Мужская сборная Австралии в составе Джеймса Магнуссена, Кристиана Шпренгера, Хайдена Штокеля, Мэтта Таргетта, Томмасо Д'Орсоньи и Рикарда может быть лишена медалей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--70ff24592194755c2686" data-vnd="70ff24592194755c2686" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=70ff24592194755c2686" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Рикард заявил, что за несколько дней до Олимпиады-2012 принимал лекарства, отпускающиеся без рецепта, которые могли содержать мочегонное средство. «Возможно, вы знаете, что диуретики являются известными примесями к лекарствам, отпускаемым без рецепта. Я считаю, что это именно то, что произошло в моей ситуации, поскольку за неделю до теста я принимал ряд безрецептурных лекарств. Этим объясняется исключительно низкая концентрация», — сообщил пловец.

Австралиец обжаловал наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания начнутся в понедельник в Лозанне. «Сохранение наказания было бы в высшей степени несправедливым, особенно если учесть, что я не участвовал в финале», — добавил Рикард.

Победу в эстафете одержала сборная США, второй стала команда Японии, четвертой — сборная Великобритании.