Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
13:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Австралийские пловцы могут лишиться медалей Олимпиады-2012 из-за допинга

ТАСС, 6 ноября. Сборная Австралии по плаванию может лишиться бронзовых медалей, завоеванных в комплексной эстафете 4×100 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, из-за положительного результата допинг-теста пловца Брентона Рикарда. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Наверх

Тест спортсмена дал положительный результат на запрещенный мочегонный препарат фуросемид во время повторного исследования пробы, которую он сдал восемь лет назад. Мужская сборная Австралии в составе Джеймса Магнуссена, Кристиана Шпренгера, Хайдена Штокеля, Мэтта Таргетта, Томмасо Д'Орсоньи и Рикарда может быть лишена медалей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рикард заявил, что за несколько дней до Олимпиады-2012 принимал лекарства, отпускающиеся без рецепта, которые могли содержать мочегонное средство. «Возможно, вы знаете, что диуретики являются известными примесями к лекарствам, отпускаемым без рецепта. Я считаю, что это именно то, что произошло в моей ситуации, поскольку за неделю до теста я принимал ряд безрецептурных лекарств. Этим объясняется исключительно низкая концентрация», — сообщил пловец.

Австралиец обжаловал наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушания начнутся в понедельник в Лозанне. «Сохранение наказания было бы в высшей степени несправедливым, особенно если учесть, что я не участвовал в финале», — добавил Рикард.

Победу в эстафете одержала сборная США, второй стала команда Японии, четвертой — сборная Великобритании.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) увеличило срок давности за нарушения антидопинговых правил с восьми до десяти лет в 2015 году. Ранее Австралия никогда не лишалась медалей из-за допинга.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Пробили дно. Адвокат сравнил ЦСКА с последней командой Голландии
Сборная России молодежным составом победила финнов в Евротуре
Летчик Толбоев поддержал идею присвоения Хабибу звания Героя РФ
«Юве» и «Барса» нацелились на сына экс-звезды сборной Франции
Роман Широков признал вину в деле об избиении cудьи
Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи Лиги наций
Орловский готов провести реванш с Федором Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь