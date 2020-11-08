Власенко переизбран в бюро Европейской лиги плавания

Выборы на руководящие должности состоялись в воскресенье на конгрессе LEN, который прошел в формате видеоконференции. Изначально конгресс должен был собраться 10 мая в Будапеште, однако из-за начавшейся пандемии коронавируса заседание было перенесено на осень.

В бюро LEN Власенко является единственным представителем России. Впервые в его состав он был избран в июне 2018 года.

Власенко 55 лет, он возглавляет общероссийские спортивные федерации по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.