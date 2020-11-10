Колесников победил на 100-метровке на спине на этапе ISL

Колесников, выступающий за команду Energy Standard, финишировал с результатом 49,65 с. Вторым стал румын Роберт Глинцэ (Iron, 49,79), третьим — японец Ресукэ Ириэ (Tokyo Frog Kings, 50,09).

Евгений Рылов (Energy Standard) занял второе место на 100-метровке кролем (46,89). Победил американец Блэйк Пирони (Toronto Titans, 46,33), третье место занял француз Клеман Миньон (Iron, 47,08).

Андрей Жилкин (Energy Standard) стал вторым на 100-метровке комплексным плаванием (52,37). Победу одержал итальянец Марко Орси (Iron, 51,74), третьим стал Яков Тумаркин из Израиля (Iron, 52,44).

Вероника Андрусенко (Iron) заняла третье место на дистанции 200 м кролем (1.54,25). Победила Шивон Хоуи из Гонконга (Energy Standard, 1.51,19), второй стала канадка Ребекка Смит (Toronto Titans, 1.53,74).