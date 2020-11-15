Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова не планирует выступать на чемпионате России в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова не планирует выступать на чемпионате России в
Ефимова тренируется в США, с которыми нет регулярного авиасообщения
«Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в
Чемпионат России на короткой воде пройдет в 25-метровом бассейне