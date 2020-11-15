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00:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова не планирует выступать на чемпионате России в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Сергей Чепик.

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Самая красивая пловчиха России Юлия Ефимова отдыхает и наслаждается жизнью.

Ефимова тренируется в США, с которыми нет регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

«Юлия не планирует прилетать на чемпионат России в Санкт-Петербург, прямых рейсов нет, нет возможности сделать это. Мы ее ждем на олимпийский отбор», — сказал Чепик.

Чемпионат России на короткой воде пройдет в 25-метровом бассейне 14—19 декабря в Санкт-Петербурге.

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