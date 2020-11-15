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17:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Вековищева выиграла смешанную эстафету кролем в полуфинале ISL

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Команда London Roar, за которую выступает российский пловец Михаил Вековищев, победила в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в полуфинале Международной лиги плавания (ISL) в Будапеште.

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Источник: РИА "Новости"

Пловцы London Roar в воскресенье выиграли эстафету со временем 3 минуты 15,17 секунды. Вместе с Вековищевым в заплыве участие приняли британцы Данкан Скотт, Анна Хопкин и Фрея Андерсон. Второе место в эстафете заняла команда Energy Standard (+0,39 секунды), в составе которой выступил россиянин Климент Колесников.

Россиянка Арина Суркова (NY Breakers) победила в заплыве на 50 м баттерфляем со временем 24,87 секунды. Британец Адам Пити показал в заплыве на 100 метров брассом результат 55,49 секунды, который превзошел мировой рекорд на данной дистанции (56,88), который также был установлен Пити в 2019 году. Чтобы новый мировой рекорд был зачтен, он должен быть ратифицирован Международной федерацией плавания (FINA).

Вековищев также занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем со временем 46,76 секунды. Второй результат в заплыве показал еще один российский пловец Евгений Рылов из Energy Standard (46,74), а победителем заплыва стал француз Флоран Маноду (Energy Standard, 45,92).

В заплыве на 100 м комплексным плаванием россиянин Владимир Морозов из Tokyo Frog Kings занял второе место со временем 51,78 секунды, уступив победителю американцу Майклу Эндрю (NY Breakers) 0,12 секунды. Еще один россиянин Андрей Жилкин (Energy Standard) занял третье место (52,06).

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