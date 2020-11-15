Команда Вековищева выиграла смешанную эстафету кролем в полуфинале ISL

Пловцы London Roar в воскресенье выиграли эстафету со временем 3 минуты 15,17 секунды. Вместе с Вековищевым в заплыве участие приняли британцы Данкан Скотт, Анна Хопкин и Фрея Андерсон. Второе место в эстафете заняла команда Energy Standard (+0,39 секунды), в составе которой выступил россиянин Климент Колесников.

Россиянка Арина Суркова (NY Breakers) победила в заплыве на 50 м баттерфляем со временем 24,87 секунды. Британец Адам Пити показал в заплыве на 100 метров брассом результат 55,49 секунды, который превзошел мировой рекорд на данной дистанции (56,88), который также был установлен Пити в 2019 году. Чтобы новый мировой рекорд был зачтен, он должен быть ратифицирован Международной федерацией плавания (FINA).

Вековищев также занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем со временем 46,76 секунды. Второй результат в заплыве показал еще один российский пловец Евгений Рылов из Energy Standard (46,74), а победителем заплыва стал француз Флоран Маноду (Energy Standard, 45,92).