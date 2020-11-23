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23 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы установили несколько рекордов на турнире ISL в Будапеште

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы стали авторами ряда рекордов в финале состязаний Международной лиги плавания (ISL), которые завершились в Будапеште (Венгрия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

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Соревнования проходили в столице Венгрии на короткой воде (25-метровом бассейне).

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Юношеский мировой и белорусский национальный рекорды установила Анастасия Шкурдай на дистанции 100 м комплексным плаванием. Итоговое время брестчанки, которая финишировала на втором месте, — 57,59 сек. На дистанции 100 м баттерфляем белоруска коснулась бортика шестой — 56,33 сек.

Илья Шиманович обновил рекорды Беларуси на дистанциях 50 м брассом (25,48 сек.), 100 м брассом (55,49 сек.) и 200 м брассом (2 мин. 2,86 сек.).

В комбинированной эстафете 4×100 м команда с участием Ильи Шимановича стала первой — 3 мин. 18,28 сек. Время этапа белорусского атлета — 55,38 сек.

Клуб Energy Standard, за который выступали Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович, в общекомандном зачете занял второе место.

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