Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Челси
Краснодар
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ренн
Севилья
13
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Барселона
Ювентус
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо К
Ференцварош
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед
32
Футбол. Еврокубки
8.12
ПСЖ
Истанбул Башакшехир
00
Футбол. Еврокубки
8.12
Зенит
Боруссия Д
12
Футбол. Еврокубки
8.12
Лацио
Брюгге
22
Хоккей. КХЛ
8.12
Торпедо НН
ЦСКА
12
Хоккей. КХЛ
8.12
Авангард
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
8.12
Сибирь
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
8.12
Амур
Локомотив
34
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
8 декабря, источник: БЕЛТА

В Бресте планируют провести чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 17 по 19 декабря во Дворце водных видов спорта планируют провести открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщили БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта.

Наверх

Соревнования пройдут в 25-метровом бассейне. Мужчины и женщины преодолеют дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м различными видами плавания: на спине, брассом, баттерфляем, вольным и комбинированным стилем.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Также в программе чемпионата предусмотрены комбинированные эстафеты 4×50 м.

Ожидается, что на этих соревнованиях выступят до 230 спортсменов. Трансляцию чемпионата планирует показать телеканал «Беларусь 5».

Во время турнира будут соблюдены противоэпидемические меры для минимизации рисков заболевания коронавирусом.

Состязания в Бресте являются отборочными для участия в чемпионате мира на короткой воде, который намечен на декабрь 2021 года в Абу-Даби, а также чемпионате Европы в Казани в следующем ноябре.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Бабушка из Индонезии выглядит так молодо, что никто не назовет ее реальный
«Зенит» проиграл «Боруссии» в последнем туре группового этапа ЛЧ
Василий Уткин прокомментировал уход Газизова из «Спартака»
Норвежский эксперт призвал выгнать российских гандболисток с ЧЕ
«Локомотив» попробует обыграть «Баварию» и выйти в «евровесну»
Экс-тренер сборной Аргентины скончался в возрасте 66 лет
«Ювентус» с Роналду играет против «Барсы» с Месси (трансляция)
Стало известно расписание матчей сборной России в отборе к ЧМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь