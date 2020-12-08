В Бресте планируют провести чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

Соревнования пройдут в 25-метровом бассейне. Мужчины и женщины преодолеют дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м различными видами плавания: на спине, брассом, баттерфляем, вольным и комбинированным стилем.
Также в программе чемпионата предусмотрены комбинированные эстафеты 4×50 м.
Ожидается, что на этих соревнованиях выступят до 230 спортсменов. Трансляцию чемпионата планирует показать телеканал «Беларусь 5».
Во время турнира будут соблюдены противоэпидемические меры для минимизации рисков заболевания коронавирусом.
Состязания в Бресте являются отборочными для участия в чемпионате мира на короткой воде, который намечен на декабрь 2021 года в Абу-Даби, а также чемпионате Европы в Казани в следующем ноябре.